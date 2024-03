Automobile letteralmente smontata in strada alla Romanina: perché è legata a un palo Un’automobile letteralmente smontata e abbandonata per strada alla Romanina, periferia di Roma. Lo scatto è stato pubblicato sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Un'automobile è stata letteralmente smontata in mezzo alla strada. La vettura è stata fotografata in via Maso Finiguerra, zona Romanina a Roma. "Questa è una macchina che è stata smontata lì motore compreso (non posso credere che ce l'abbiano portata), ore ed ore di lavoro e nessuno ha visto niente? Senza parole…", la didascalia che accompagna gli scatti.

Tra chi ha commentato, però, c'è qualcuno che ha sollevato dubbi sulla possibilità che tale operazione così complessa sia stata effettivamente compiuta in strada, sotto gli occhi degli automobilisti e dei passanti. Scrive per esempio Andrea: "Questa è stata smontata in qualche capannone. Poi è stata portata lì e scaricata. Per scaricarla come sempre è stata legata al palo e l’hanno scaricata".

Qualcun altro aggiunge particolari: "È stata trasportata e lasciata lì, te ne accorgi perché è legata al palo e poi per terra è tutto pulito. Sicuramente trasportata con un carroattrezzi. La portano con un furgone cassonato, la legano ad un palo e se ne vanno col furgone".

Perché serve il palo? "Perché non avendo le ruote, si lega al palo che la tiene ferma, e strisciando sul fondo del camion mentre va via cade a terra e li rimane.