Automobile finisce sulla scalinata di Trinità dei Monti, rintracciato il proprietario

Un'auto imbocca la scalinata di Trinità dei Monti a piazza di Spagna, Roma. Il video che riprende la scena è stato pubblicato sui social e risale alla notte tra il 10 e l'11 agosto scorso. Il conducente del veicolo, una monovolume rossa, ha percorso una parte della celebre scalinata, per motivi ancora da accertare, e poi si è allontanato a piedi dal mezzo, facendo perdere inizialmente le sue tracce. Non risultano feriti.

Rintracciato il proprietario dell'automobile

Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che hanno individuato il proprietario dell'automobile e hanno avviato gli accertamenti del caso. Non è chiaro se il proprietario del veicolo fosse alla guida dell'auto la scorsa notte. Indagini tuttora in corso per chiarire la vicenda. Da verificare anche gli eventuali danni alla scalinata monumentale.

I precedenti: le ‘passeggiate' sulla scalinata di piazza di Spagna

Il 17 giugno è avvenuto un episodio simile: un uomo di 81 anni ha imboccato la gradinata che porta fino a piazza di Spagna con la sua Mercedes Classe A. Ma c'è un precedente ancora più antico: l'11 maggio del 2020 un uomo finì sulla scalinata di Trinità dei Monti e poi si diede alla fuga, abbandonando la vettura. L'automobile, una Maserati, era stata presa a noleggio. Rintracciato, l'autore del gesto, avvenuto probabilmente per distrazione, è stato denunciato per distruzione, deterioramento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici. Per l'imprenditore è arrivata anche una richiesta di 50.000 euro di risarcimento.