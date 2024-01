Autocisterna si ribalta in A12: conducente estratto dai vigili del fuoco e soccorso in codice rosso Un ferito estratto dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale in codice rosso è il bilancio dell’incidente in A12 verso Civitavecchia. Un’autocisterna si è ribaltata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Grave incidente sull'autostrada A12 in direzione Civitavecchia, dove un uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato soccorso in codice rosso. L'autocisterna che guidava si è ribaltata. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, venerdì 19 gennaio, intorno alle ore 12.

L'autocisterna si è ribaltata in autostrada

Secondo le informazioni apprese l'autocisterna stava percorrendo il tratto di autostrada all'altezza del chilometro 47 quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, ha sbandato e si è ribaltato sul lato destro all'interno della carreggiata. L'incidente è avvenuto davanti agli automobilisti di passaggio, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112. Sul posto ricevuta la segnalazione è intervenuto il personale sanitario in ambulanza.

Il conducente estratto dai vigili del fuoco

Per estrarre il conducente dall'abitacolo sono stati necessari i vigili del fuoco, intervenuti da Civitavecchia, con la squadra 17A e l'autogrù AG17 e da Cerveteri con la 26A. I pompieri hanno tirato fuori il conducente e lo hanno affidato alle cure dei paramedici, che lo hanno messo sulla barella e trasportato all'ospedale San Paolo di Civitavecchia in codice rosso. Arrivato nel nosocomio della città portuale il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso.

Polvere di cemento in autostrada

L'intervento è stato complicato perché lo spostamento d'aria causato dal passaggio delle vetture nella corsia opposta smuoveva una grande quantità di polvere di cemento contenuta nella cisterna ribaltata. I vigili del fuoco di Civitavecchia hanno lavorato diverse ore per mettere in sicurezza l'area e per rimuovere il mezzo pesante. Presenti sul posto gli agenti della polizia stradale di Civitavecchia e Ladispoli per i rilievi di propria competenza. Il tratto d'autostrada interessato nell'incidente è stato temporaneamente chiuso fino al termine dell'intervento.