Autocisterna carica di GPL si schianta contro un'auto: grave una donna Una donna è rimasta gravemente ferita dopo che un'autocisterna le è andata addosso su via Lega Latina ad Ariccia. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa mattina verso le 8 ad Ariccia. Per cause ancora da chiarire, un'autocisterna trasportante Gpl si è scontrata con un'autovettura in via Lega Latina. Ad avere la peggio è stata proprio la donna alla guida della macchina, finita fuori strada e rimasta incastrata tra le lamiere. Per estrarla dall'abitacolo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco, che l'hanno assicurata alle cure degli operatori sanitari del 118. La donna, ferita, è stata portata in ospedale in codice rosso, le sue condizioni sono gravi. Non è noto se sia in pericolo di vita o meno.

Sul posto sono arrivati per le indagini i carabinieri e la polizia locale della compagnia di Velletri e Ariccia. La strada è stata chiusa per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza della zona, soprattutto della cisterna contenente GPL, che andava rimossa immediatamente.

Le indagini sulla dinamica sono ancora in corso. Da una prima ricostruzione sembra che l'autocisterna sia finita nella corsia opposta al suo senso di marcia, andandosi a schiantare contro la macchina guidata dalla donna. Quest'ultima non è riuscita a evitarla ed è stata presa in pieno. L'impatto è stato tremendo, con la vettura scaraventata a bordo strada, e la parte anteriore del veicolo completamente distrutta. Il conducente dell'autocisterna è uscito illeso dall'abitacolo, non si è fatto nulla. Sarà sottoposto, come da prassi, ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga, oltre a essere ascoltato dalle forze dell'ordine per capire come mai sia uscito fuori strada, se per una distrazione, un malore o un sorpasso azzardato.