Incidente sull'A1, pullman con scolaresca in gita si schianta sulla segnaletica: ci sono feriti Attimi di paura questa mattina quando un pullman con a bordo degli studenti in gita a Napoli si è schiantato contro la segnaletica di deviazione. Alcuni ragazzi sono stati portati in ospedale.

A cura di Natascia Grbic

Incidente questa mattina sull'autostrada A1, nel tratto tra Ceprano e Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Un pullman con a bordo una scolaresca diretta in gita a Napoli, ha centrato in pieno la segnaletica di deviazione posta sulla corsia sud. L'impatto è stato molto violento: gli studenti si sono spaventati moltissimo, alcuni sono rimasti feriti e portati negli ospedali di Frosinone e Cassino. Fortunatamente sembra che non ci sia nessun ferito grave, le loro condizioni sono tutte buone.

L'allarme è stato lanciato dagli altri automobilisti di passaggio, che si sono fermati per prestare aiuto ai ragazzi, visibilmente sconvolti e in preda al panico per quanto accaduto. Sul posto sono poi arrivati gli operatori sanitari del 118, che hanno disposto il trasferimento in ospedale dei feriti con ambulanze provenienti da Ceprano, Pontecorvo, Frosinone e Cassino. Arrivati anche i Vigili del Fuoco di Cassino e Frosinone, oltre agli agenti della Polizia Stradale.

Autostrade per l'Italia ha reso noto che a causa dell'incidente si è formata una coda di sei chilometri tra Pontecorvo e Ceprano. L'entrata consigliata verso Roma è Frosinone, l'uscita consigliata per chi proviene da Napoli è invece Cassino.

Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine per capire cosa sia accaduto e come abbia fatto l'autista del pullman a schiantarsi contro la segnaletica, che pare fosse ben visibile. Fortunatamente, nonostante la paura e la violenza dell'impatto, nessuno ha riportato ferite gravi. Gli agenti ascolteranno il conducente, in modo da fare luce sulla dinamica, che non ha avuto conseguenze gravi.