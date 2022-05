Autobus prende fuoco sulla Salaria, traffico bloccato e macchine danneggiate dall’incendio Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. L’autobus ha preso fuoco su via Salaria, nel territorio di Settebagni.

A cura di Natascia Grbic

Un autobus ha preso fuoco questa mattina su via Salaria a Roma, nel quartiere di Settebagni. Il rogo ha interessato un mezzo della Roma Tpl della linea 039 all'altezza del civico 1495, verso le 11.15 del mattino. Nessuna persona è rimasta ferita, nemmeno l'autista, che appena si è accorto dell'incendio è sceso dall'autobus per spegnerlo con l'estintore di bordo. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale III gruppo Nomentano. L'area è stata messa in sicurezza, la circolazione degli autobus sospesa, cosa che ha creato moltissimi disagi ai pendolari e ai residenti della zona. Nell'incendio sono state danneggiate anche due macchine parcheggiate lungo la strada e che sono state avvolte dalle fiamme. Ancora ignoti i motivi che hanno scatenato il rogo.

Gli incendi degli autobus a Roma, un problema non risolto

Gli incendi dei mezzi pubblici a Roma sono una costante. Finora nessuno è rimasto ferito fortunatamente, e soprattutto grazie alla prontezza degli autisti tutti i passeggeri sono stati fatti sempre scendere prima che gli autobus fossero completamente avviluppati dalle fiamme. Per questo i giudici hanno dato ad esempio un ultimatum ad Atac: l'azienda ha quattro mesi di tempo per mettere in sicurezza il parco mezzi. "Le alte temperature ambientali, unitamente al maggior carico sui circuiti elettrici (per via della maggiore quantità di servizi in funzione, primo tra tutti gli impianti di aria condizionata), contribuiscono a incrementare il rischio di incendio nei mesi più caldi, sebbene anche negli altri mesi dell'anno il numero degli incendi sia comunque molto elevato – scrivono pm e procuratore – Si evince infatti che la stragrande maggioranza dei casi di incendio interessa veicoli con dieci o più anni di età, rispetto alla data di immatricolazione. E gli incendi sono dovuti – si legge – all'invecchiamento degli isolamenti elettrici, degli isolamenti delle tubazioni calde, e delle tenute degli impianti idraulici ad alta pressione".