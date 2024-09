Auto si sfrena travolge e ferisce tre carabinieri durante un controllo ad un posto di blocco

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Sono rimasti feriti tre carabinieri investiti da un'auto che si è sfrenata, mentre erano impegnati a controllare un camion ad un posto di blocco in strada ad Aprilia in provincia di Latina. L'episodio è avvenuto in via Riserva Nuova, vicino al centro commerciale Aprilia 2 nel pomeriggio di giovedì scorso 26 settembre. Momenti di paura che fortunatamente non hanno avuto esiti drammatici. Uno dei militari è finito con le gambe sotto alla vettura, mentre gli altri due hanno riportato fortunatamente solo ferite lievi. Nessuno dei tre rischia di morire.

L'auto in sosta si è sfrenata e ha travolto i militari

Secondo le informazioni apprese i carabinieri erano impegnati a fare un posto di blocco e in un servizio di pattugliamento sul territorio, hanno fermato un camion per un controllo. Documenti e veicolo a posto, non c'erano anomalie. Il camionista comunque ha deciso di avvisare il titolare della ditta per la quale lavora, che lo ha raggiunto. Ha parcheggiato la macchina ed è sceso. La vettura, che era in sosta in discesa, si è sfrenata, ha preso velocità e ha travolto i militari, ferendoli. Non è chiaro cosa possa essere successo, forse l'automobilista per la fretta non ha inserito correttamente il freno a mano.

I tre carabinieri soccorsi e trasportati in ospedale

Un episodio che sarebbe potuto finire in tragedia, ma che non ha avuto risvolti gravi. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con al richiesta d'intervento per tre militari feriti, sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso, che ha preso in carico i feriti e li ha trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso.