Bimbo di un anno lasciato solo in auto nel seggiolino: carabinieri rompono il vetro e lo salvano Un bambino di un anno è stato lasciato in macchina dalla madre, che si è allontanata per accompagnare l'altro figlio a un centro sportivo poco distante. I carabinieri hanno informato l'autorità giudiziaria.

A cura di Natascia Grbic

Un bambino di un anno lasciato da solo in macchina è stato soccorso ieri dai carabinieri a Roma, in via di Vigna Fabbri, nel quartiere Appio Latino. Il piccolo, in buone condizioni di salute, è stato poi riaffidato alla madre, che si era allontanata per portare l'altro figlio in un centro sportivo poco distante. "L'ho lasciato solo qualche istante", ha spiegato la donna ai militari, che hanno informato la procura dell'episodio.

L'allarme è stato dato da alcuni passanti, che hanno notato il piccolo da solo nel seggiolino dell'auto. La macchina era chiusa a chiave e i finestrini alzati: subito le persone si sono preoccupate e hanno chiamato immediatamente il 112, con i carabinieri del Nucleo Radiomobile arrivati sul posto dopo pochi istanti. Data l'impossibilità di aprire le portiere della vettura, i militari hanno rotto il finestrino della macchina e messo in sicurezza il bambino, che fortunatamente non mostrava segni di sofferenza.

Poco dopo è arrivata anche la madre, che non si aspettava di vedere i carabinieri e un capannello di persone preoccupate intorno alla macchina. A loro ha spiegato di non aver dimenticato il bambino in auto, ma di averlo lasciato da solo e assicurato al seggiolino solo qualche istante, in modo da accompagnare l'altro figlio a un centro sportivo nelle vicinanze.

Quanto accaduto riporta alla mente tragici episodi avvenuti negli anni passati, con bambini lasciati in auto per errore dai genitori e trovati deceduti dopo alcune ore, spesso a causa delle alte temperature. Eventi terribili che hanno sconvolto la vita delle famiglie, divorate dal senso di colpa e dal dolore per la perdita dei loro bimbi. Per questo, non appena alcuni passanti hanno notato il piccolo in auto, hanno immediatamente chiamato i carabinieri, che sono intervenuti subito per evitare un'ulteriore tragedia.