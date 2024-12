video suggerito

Auto si schianta in superstrada, Chiara Albanini muore a 28 anni: ipotesi eccesso di velocità A causare l’incidente in superstrada a Frosinone in cui ha perso la vita 28enne Chiara Albanini potrebbe essere stato un eccesso di velocità con la pioggia battente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Albanini, la ventottenne morta nello scontro sulla superstrada nel Frusinate.

L'automobile fuori controllo, lo schianto sul guard rail e la morte di Chiara Albanini, di 28 anni. Si continua ad indagare sull'incidente avvenuto lungo la superstrada Sora- Ferentino, nel Frusinate, all'altezza del comune di Veroli in cui ha perso la vita la ventottenne.

Al vaglio degli inquirenti, che nel frattempo hanno iscritto al registro degli indagati il fidanzato della giovane, che si sarebbe trovato alla guida dell'auto, le ragioni che hanno portato il conducente a perdere il controllo dell'automobile. Secondo le prime ipotesi, l'incidente potrebbe essere stato causato da un eccesso di velocità che ha portato l'automobile fuori controllo.

L'incidente nel Frusinate in cui è morta Chiara Albanini

Lo schianto è avvenuto nella giornata di domenica scorsa, 8 dicembre 2024. L'automobile, ormai fuori controllo, si è ribaltata e ha concluso la sua folle corsa contro il guard rail.

Gli accertamenti sul caso continuano. Secondo gli inquirenti, come riporta l'edizione locale de il Messaggero, l'incidente sarebbe stato causato dalla velocità sostenuta a cui viaggiava l'automobile, probabilmente oltre i limiti concessi dalle normative. A contribuire al tragico esito, anche la pioggia battente. Nel frattempo è stato chiesto l'intervento dei tecnici per chiarire l'accaduto.

Come sta il fidanzato alla guida, ora indagato per omicidio stradale

Al volante dell'automobile si trovava il fidanzato ventiquattrenne della giovane, A.C., da ieri accusato del reato di omicidio stradale. Anche lui, nell'impatto, è rimasto ferito gravemente. Soccorso dagli operatori sanitari, è stato trasportato d'urgenza al policlinico Umberto I di Roma a causa delle gravissime fratture riportate. Si trova ancora in prognosi riservata, ma sembra che non rischi la vita.

Già sottoposto agli esami tossicologici di routine, i risultati sarebbe negativi. Non si esclude, inoltre, che possa essere ascoltato a breve dagli inquirenti.

Chi era Chiara Albanini, la 28enne morta domenica scorsa sulla superstrada nel Frusinate

Per la ventottenne Chirara Albanini sono apparse subito chiare le condizioni critiche. Sul posto sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118: per la giovane, però, non c'è stato più niente da fare. Una volta trasportata fuori dalle lamiere, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano e i soccorritori sono stati costretti a dichiararne la morte.

La giovane lavorava come barista ed era residente in uno dei comuni della zona, quello di Boville Ernica. La procura della Repubblica di Frosinone, che indaga sul caso, ha disposto l'autopsia sul corpo. I risultati sono attesi per oggi.