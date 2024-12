Chi era Chiara Albanini, la ragazza di 28 anni morta in un incidente stradale a Veroli (Frosinone)

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiara Albanini, la vittima

È Chiara Albanini la ragazza di 28 anni vittima di un tragico incidente stradale avvenuto oggi, domenica 8 dicembre 2024, a Veroli, in provincia di Frosinone. L'auto sulla quale viaggiava assieme al fidanzato ha perso il controllo, per cause ancora in corso di accertamento, uscendo di strada. Si è ribaltata, carambolando più volte, prima di schiantarsi contro il guardrail. L'impatto, purtroppo, è stato fatale. La giovane è deceduta nonostante i tentativi disperati del personale sanitario del 118 di salvarle la vita. Ricoverato in codice rosso anche il fidanzato, trasportato d'urgenza presso l'ospedale Spaziani di Frosinone.

Lutto a Boville Ernica per la morte della 28enne

Lutto a Boville Ernica, comune del frusinate di cui è originario la coppia. Chiara abitava in località San Lucio. Da circa un anno lavorava come barista in un locale nella frazione di Scrima. La comunità è sconvolta per l'accaduto. Tantissimi i messaggi di vicinanza che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la terribile e prematura scomparsa.

Le indagini della polizia stradale sull'incidente a Veroli

L'incidente stradale, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, sulla superstrada Sora-Frosinone-Ferentino, in prossimità di Castelmassimo di Veroli, nei pressi di un distributore di carburante. L'auto a bordo della quale viaggiavano due giovani è rimasta coinvolta in un terribile incidente. Dopo aver perso il controllo si è schiantata contro altre due vetture. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale che sta indagando sull'incidente. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze e hanno eseguito i rilievi del caso. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di ricostruire l'accaduto.