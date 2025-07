Terribile incidente nel Viterbese, grave una bimba di 10 anni: elitrasportata al Gemelli di Roma

Paura per una bimba di 10 anni rimasta gravemente ferita in un incidente stradale nel Viterbese, avvenuto nei territori di Vasanello. Adesso la piccola si trova in prognosi riservata.

Una bambina di 10 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel Viterbese, nel territorio di Vasanello, ad una decina di chilometri dal confine con l'Umbria. Il sinistro è avvenuto nel corso della mattinata di ieri, nella giornata di mercoledì 16 luglio 2025, verso le ore 10. All'inizio le condizioni della piccola non erano sembrate preoccupanti. La bambina è stata trasportata in ospedale per i controlli. Ma poi il quadro clinico si è aggravato all'improvviso. E per la piccola è stato chiesto un trasferimento urgente al policlinico Gemelli di Roma.

L'incidente stradale a Vasanello: cosa è successo

I fatti, come anticipato, risalgono a ieri, mercoledì 16 luglio 2025 quando, verso le ore 10 della mattina. Nello scontro stradale è rimasta coinvolta una bambina di 10 anni. Subito dopo l'incidente, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i carabinieri che, nel corso del loro intervento, si sono messi al lavoro per cercare di accertare quanto accaduto e ricostruire lo scontro. La dinamica, non ancora del tutto chiarita, resta al vaglio dei militari.

Oltre a questi ultimi, anche i soccorritori hanno raggiunto il luogo dell'incidente. Gli operatori del pronto soccorso sanitario hanno trasportato la piccola in ospedale per accertamenti di routine. Nel corso le pomeriggio, però, le sue condizioni si sono aggravate.

Il trasferimento della bambina di 10 anni al Gemelli di Roma

Le condizioni della piccola, inizialmente arrivata in ospedale soltanto per qualche controllo di routine, si sono aggravate drasticamente nel corso del pomeriggio. Il quadro clinico è peggiorata in breve tempo e la bambina è stata trasportata d'urgenza con l'eliambulanza al policlinico Agostino Gemelli, nel quadrante nord ovest della capitale.

Ora si trova ancora sotto stretta osservazione, in prognosi riservata. Non sembra che si trovi in pericolo di vita, ma ha riportato delle lesioni gravi, soprattutto alla milza, che l'hanno costretta al trasferimento nella struttura ospedaliera romana, dove si trova in terapia intensiva.