roma
video suggerito
video suggerito

Auto si schianta contro un albero: gravissima una bimba di 8 mesi elitrasportata a Roma, ferita la mamma

Terribile incidente nel Frusinate dove un’automobile si è scontrata contro un albero. A bordo una famiglia: gravissima la figlioletta di 8 mesi, elitrasportata a Roma. Ferita anche la mamma.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Beatrice Tominic
1.217 CONDIVISIONI
Immagine

Uno schianto improvviso, l'automobile contro l'albero. Terribile incidente nel Frusinate in questa giornata di Ferragosto, venerdì 15 agosto 2025, quando un'automobile che stava viaggiando a pochi chilometri da Frosinone si è schiantata contro un albero. Ad avere la peggio una bimba di 8 mesi che viaggiava a bordo della vettura con i genitori, ferita anche la mamma.

Come sta la bimba di 8 mesi ferita nell'incidente

Si trova in condizioni critiche la bimba che viaggiava a bordo dell'automobile che si è schiantata contro un albero nel Frusinate. L'allarme è scattato immediatamente e, oltre ai carabinieri, sono arrivati sul posto anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118.

Dopo aver analizzato il quadro clinico della piccola, sono stati proprio loro a chiedere l'intervento di un elisoccorso e il trasferimento della bimba all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. La piccola si trova in condizioni critiche, nello scontro sembra che abbia battuto la testa. Oltre a lei, è rimasta ferita anche la madre.

Leggi anche
Paura su un peschereccio fra Sardegna e Corsica, interviene l'elisoccorso: una persona ferita al Gemelli

La dinamica dell'incidente in cui è rimasta gravemente ferita una bimba di 8 mesi

Il terribile schianto è avvenuto a qualche chilometro dal capoluogo ciociaro, nel tratto di via Selva Piana che attraversa Torrice ed arriva al Giglio di Veroli, nella sera di oggi, venerdì 15 agosto 2025. La famiglia della bambina si trovava in automobile, una Renault Megane.

Non è ancora chiara la dinamica del sinistro. Da quanto ricostruito, l'automobile si sarebbe schiantata contro un albero che si trovava al alto della strada, ma non si conoscono ancora le cause che hanno portato la vettura a urtare una pianta. Non si esclude che possa essersi trattato di un momento di distrazione.

Sicuramente, secondo quanto emerso dalle ricostruzioni, si tratterebbe di un incidente autonomo: non ci sono altri veicoli coinvolti nell'incidente.Una volta allertati i soccorsi, sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri della compagnia di Frosinone che hanno svolto i primi rilievi e gestito la viabilità.

Attualità
Cronaca
Frosinone
1.217 CONDIVISIONI
Immagine
Incendio a Montelibretti, enorme nube di fumo nero. Il sindaco: "Chiudete le finestre"
La capitale brucia ancora: colonne di fumo si alzano in cielo da Monte Mario a Lunghezza
Elicotteri in volo per spegnere le fiamme: evacuate 80 persone da una casa di riposo
Brucia di nuovo la sponda del Tevere: “Bonifica subito, servono soluzioni per chi vive lì”
Incendio a bordo strada, salvato un gattino: rischiava di morire fra le fiamme
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views