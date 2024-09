Auto si ribalta sull’A1, gravissima una donna: pittbull spaventato scappa per un’ora sull’autostrada

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa mattina sull'autostrada A1, nel tratto tra i caselli di Pontecorvo e Cassino. Per cause ancora da accertare, un'auto con a bordo tre donne è uscita di strada, ribaltandosi più volte e carambolando nella campagna che costeggia la strada. Tutte e tre sono rimaste ferite, una di loro è stata ricoverata in gravissime condizioni in ospedale a Roma. Attimi di panico inoltre per il pitbull della donna ferita gravemente, che è scappato dalla macchina e, spaventato, per oltre un'ora ha corso sull'autostrada, rischiando di provocare incidenti. L'animale è stato alla fine recuperato dai medici della Asl, e portato in custodia presso l'Asl di Frosinone.

Sul posto è arrivata la Polizia Stradale, che sta indagando per capire come sia stato possibile che la macchina sia uscita fuori strada in quel modo. Se per una distrazione della conducente, un malore o per un motivo terzo. Dalle prime informazioni sembra infatti che non ci siano altre macchine coinvolte nell'incidente, e che la conducente abbia perso da sola il controllo del mezzo. Accertamenti sono però in corso in tal senso.

Le due che hanno riportato ferite meno gravi sono la conducente e la donna seduta sul sedile posteriore del mezzo. Entrambe sono state portate in codice giallo all'ospedale Santa Scolastica di Cassino e non sono in pericolo di vita. Destano invece preoccupazione le condizioni della terza donna, seduta accanto la conducente. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto hanno allertato immediatamente l'eliambulanza, in modo da non perdere tempo e portare la donna ferita in ospedale. Per estrarle dall'auto c'è voluto l'intervento dei Vigili del Fuoco.