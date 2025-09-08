Auto pirata travolge due giovani e scappa: rintracciato dai carabinieri qualche ora dopo

Paura alle porte di Roma, sui Castelli Romani dove ieri un’auto ha investito due giovani di 23 e 18 anni ed è scappata via a Castel Gandolfo.

Investe due ragazzi che stavano attraversando la strada e scappa senza prestare soccorso. È quanto accaduto nella giornata di ieri, domenica 7 settembre 2025, a Castel Gandolfo, alle porte della capitale, sui Castelli Romani. Dopo averli travolti, l'automobile è scappata via sfrecciando, senza prestare soccorso. A indagare sull'incidente sono stati chiamati i carabinieri che in poche ore sono riusciti a risalire al conducente dell'auto pirata, uno studente di 20 anni già noto alle forze dell'ordine.

L'incidente a Castel Gandolfo: cosa è successo

Come anticipato, i fatti risalgono alla giornata di ieri quando un'automobile, una Dacia Duster, ha travolto due giovani di 23 e 18 anni che stavano attraversando la strada a Castel Gandolfo, alle porte di Roma, sui Castelli Romani, in via della Spiaggia del Lago. I due stavano attraversando la strada, quando sono stati investiti dall'automobile guidata dal ventenne.

Il giovane, però, una volta travolti i due, non si è fermato a prestare soccorso. La macchina ha continuato per la sua strada ed è scappata via.

L'arrivo dei soccorsi: come stanno i due giovani investiti

L'allarme è scattato immediatamente dopo l'incidente. I ragazzi sono stati immediatamente sottoposti alle cure degli operatori del pronto soccorso sanitario per curare le lesioni dovute all'incidente. Fortunatamente, nonostante la pericolosità del genere di sinistro, non rischiano di perdere la vita. Medici e infermieri, dopo le visite, hanno prescritto 40 giorni di prognosi al ventitreenne, mentre al diciottenne dieci per le ferite riportate.

Le indagini: rintracciato il pirata della strada di 20 anni

Chiamati a intervenire dopo l'incidente i carabinieri della stazione locale di Castel Gandolfo che si sono messe sulle tracce del ventenne pirata della strada, già noto alle forze dell'ordine. Dopo qualche ora i militari sono riusciti a rintracciarlo. Il giovane è stato denunciato dai carabinieri che gli hanno ritirato la patente e hanno disposto il sequestro del veicolo su cui viaggiava al momento del sinistro.