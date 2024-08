video suggerito

Auto investe una donna a Tor Marancia, Luciana muore in ospedale dopo tre mesi d'agonia Lutto a Tor Marancia per la morte di Luciana, l'83enne investita in via delle Sette Chiese il 18 maggio scorso. Ha lotatto tra la vita e la morte per tre mesi ed è deceduta alla clinica Annunziatella.

A cura di Alessia Rabbai

Non ce l'ha fatta Luciana, la donna di ottantatré anni gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto tra via Leon Pancaldo e via delle Sette Chiese in zona Tor Marancia a Roma. È morta dopo tre mesi d'agonia, in un letto della clinica Annunziatella, dov'era stata trasferita dopo il ricovero all'ospedale San Giovanni. Era arrivata al pronto soccorso sabato 18 maggio scorso in condizioni disperate. Luciana è stata investita da un'auto Great Wall, mentre attraversava la strada nel quadrante Sud della Capitale.

Soccorsa con l'ambulanza in codice rosso, è deceduta nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 agosto. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del VIII Gruppo, che hanno svolto i rilievi di rito per verificare eventuali responsabilità a carico del conducente della macchina, che rischia di essere indagato per omicidio stradale.

L'incidente a Tor Marancia

Secondo le informazioni apprese al momento dell'incidente in cui Luciana è rimasta gravemente ferita e a seguito del quale è morta erano le 11. Stava camminando in strada quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, la macchina l'ha travolta e ferita gravemente. Il sinistro è avvenuto davanti ai passanti, che hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto arrivata la segnalazione è giunto il personale sanitario, che ha preso in carico la donna e l'ha trasportata all'ospedale di viale dell'Amba Aradam.

Luciana è morta dopo tre mesi in ospedale

Arrivata al pronto soccorso, le condizioni di salute di Luciana sono parse fin da subito critiche, i medici non si sono espressi su quello che sarebbe stato l'esito del loro intervento. Il suo quadro clinco è precipitato, fino al decesso, sopraggiunto a distanza di tre mesi, a causa delle gravi feriti e dei traumi.

Il 13 agosto scorso invece ad essere investita è stata Bianca Rosa Corradino, cinquantaquattro anni. Stava attraversando la strada in zona Tiburtina quando un'auto l'ha travolta e ferita gravemente. Trasportata in ospedale con codice rosso, è stata ricoverata in prognosi riservata ed è morta dopo due settimane. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale coordinati dalla Procura indagano per omicidio stradale.