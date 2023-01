Auto esce fuori strada in via Casilina, feriti due ragazzi di 22 anni: uno è in codice rosso Hanno perso il controllo dell’automobile e sono usciti fuori strada: trasportati in ospedale due 22enni. Uno si trova in codice rosso, ma non è in pericolo di vita.

A cura di Beatrice Tominic

Nuovo incidente nella notte lungo la via Casilina dove un'automobile è uscita fuori strada: a bordo si trovavano due ragazzi di 22 anni, entrambi rimasti feriti e trasportati d'urgenza in ospedale.

Il sinistro si è verificato stanotte, fra venerdì 27 e sabato 28 gennaio 2023 e secondo le prime ricostruzioni sembra trattarsi di un incidente autonomo: non ci sarebbero, quindi, altri mezzi coinvolti.

L'incidente in via Casalina

L'incidente è avvenuto a tarda notte, verso le 4 della mattina di oggi: nel veicolo due ragazzi di 22 anni che stavano rientrando dopo una serata in un locale di Labico, un piccolo comune in provincia di Roma che si trova a poca distanza da dove vivono i giovani, a Palestrina e a Zagarolo.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo alla guida avrebbe perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada. Al vaglio degli inquirenti, le cause che hanno portato l'automobile a sbandare: non è escluso che i due si trovassero a viaggiare ad alta velocità.

L'arrivo dei soccorsi

A soccorrere i due ragazzi, sono stati i carabinieri di Colleferro che stavano proseguendo lungo la strada: non appena notata l'automobile, i militari si sono fermati per aiutare i giovani. Sono stati loro, in seguito, ad occuparsi dei rilievi di routine e adesso stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente.

In breve tempo, hanno raggiunto il luogo dell'incidente anche gli operatore del 118 he hanno trasportato d'urgenza i due ragazzi in ospedale. Quello seduto sul sedile del passeggero, che si trova in condizioni più gravi, è stato immediatamente portato all'ospedale più vicino, quello di Colleferro: una volta arrivato, visitato da medici e infermieri, le sue ferite sono state giudicate con un codice rosso. Fortunatamente, però, non rischia di perdere la vita.

Condizioni di salute meno critiche, invece, quelle in cui si trova il ragazzo alla guida, portato all'ospedale di Palestrina: ha riportato qualche contusione.