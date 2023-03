Auto contro moto sulla Colombo, la vittima è lo chef Daniele Mazzaroppi: aveva 30 anni Il ragazzo lavorava in un panificio romano. Daniele Mazzaroppi, trent’anni, è morto ieri in un incidente sulla Cristoforo Colombo: è il secondo centauro a perdere la vita a Roma in meno di 24 ore.

A cura di Natascia Grbic

Si chiamava Daniele Mazzaroppi il ragazzo di trent'anni morto nel pomeriggio di ieri in un incidente sulla Cristoforo Colombo. Per cause ancora da accertare, la sua moto si è scontrata con un'auto guidata da un uomo di settantuno anni che si è fermato a prestare soccorso.

Per Daniele, giovane chef di in un noto panificio romano, non c'è stato nulla da fare: è morto praticamente sul colpo, e i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del caso.

La strada è stata chiusa per il tempo necessario alla messa in sicurezza, mentre i veicoli sono stati entrambi sequestrati per ulteriori accertamenti. La salma di Daniele è stata trasportata all'obitorio mentre il conducente dell'auto, sotto shock, è stato sottoposto come da prassi ai test per rilevare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droga. Rischia di essere indagato per omicidio stradale.

Daniele Mazzaroppi: dalle cucine stellate al micropanificio

Daniele Mazzaroppi, di formazione cuoco e panificatore per vocazione, era il braccio destro di Matteo Valentinicon il quale aveva iniziato l'avventura di Triticum, un micropanificio e laboratorio alimentare in zona Fermi. Prima aveva lavorato al ristorante il Pagliaccio di Roma, due stelle Michelin.

L'incidente a pochi metri da dove è stato investivo Francesco Valdisserri

L'incidente è avvenuto alle 15.30 di ieri, giovedì 16 marzo. Al momento la dinamica non è chiara, saranno i rilievi eseguiti a determinare le cause del sinistro ed eventuali responsabilità. Via Cristoforo Colombo si conferma una delle strade più pericolose della capitale. L'incidente è avvenuto a poche decine di metri da dove ha perso la vita Francesco Valdisserri, il 19enne investito e ucciso lo scorso ottobre da un'auto guidata da una ragazza ubriaca che gli è piombata addosso mentre passeggiava con un amico sul marciapiede.