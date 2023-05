Aumentano i casi di violenza contro le persone gay e trans: la maggior parte sono in famiglia I dati sono stati illustrati da Alessandra Rossi di Gay Help Line in Campidoglio durante l’evento organizzato per la giornata mondiale contro l’omolesbiotransfobia.

A cura di Natascia Grbic

Aumenta la violenza verso le persone Lgbtqi+, soprattutto verso le persone transgender: nel 2022 le segnalazioni che riguardano giovani trans sono aumentate, arrivando a essere il 14,7% delle richieste di aiuto totali.

Sono questi i dati riportati oggi in Campidoglio da Alessandra Rossi di Gay Help Line, intervenuta durante l'evento organizzato in occasione della giornata internazionale contro l'omolesbiotransfobia. Numeri che dimostrano come l'inclusione sia ancora molto lontana nel nostro paese.

Il luogo dove le violenze sono maggiori è la famiglia. Nel 2022 il 41,6% delle richieste di aiuto ha riguardato giovani vittime di violenza familiare: in molti hanno testimoniato di essere stati chiusi in casa dai propri genitori e di aver subito abusi fisici e verbali. Diversi anche i ragazzi che hanno subito tentativi di conversione. Il 5,7% dei ragazzi ha abbandonato la scuola, mentre solo uno studente transgender su cinque ha potuto avere accesso alla ‘carriera alias'. Il 17% dei ragazzi che si sono rivolti a Gay Help Line ha perso il sostegno economico da parte dei genitori.

Le cose non sono facili nemmeno dal punto di vista lavorativo: per tre persone transgender su quattro è impossibile trovare un impiego. Il 12% delle persone è stata inoltre oggetto di violenze fisiche e verbali sul posto di lavoro: la maggior parte non va poi in pronto soccorso, e quando accade nasconde che si sia trattato di un'aggressione perché persona Lgbtqi+.

"Su circa 400 casi di giovani Lgbt+ cacciati di casa solo il 10% riesce e trovare ospitalità nelle case famiglia protette operative a Roma – ha spiegato Alessandra Rossi – Un dato che risulta costante nel tempo è la difficoltà delle vittime a denunciare: il fenomeno dell'underreporting (mancata denuncia) incide in maniera preoccupante sul riconoscimento dell'entità delle discriminazioni e delle violenze. In questo periodo di forte pressione sociale, sono ancora più urgenti misure legislative a supporto delle persone Lgbt+, ancora prive di tutele contro la discriminazione, l'odio e la violenza".