Aumenta il costo dei biglietti dei Musei Vaticani: i nuovi prezzi in vigore dal 1° gennaio 2024 Cambia il prezzo dei biglietti per i Musei Vaticani. A partire dall’anno nuovo i biglietti ordinari d’ingresso passeranno da 17€ a 20€, mentre rimane invariata la tariffa ridotta pari a 8€ e il costo di prenotazione, non obbligatorio, di 5€.

A cura di Simone Matteis

Dal 1° gennaio 2024 cambia il prezzo del biglietto per i Musei Vaticani, che aumenterà di 3€ per far fronte all'incremento dei costi: a comunicarlo questa mattina con una nota la direzione dei Musei e dei Beni Culturali.

Le modifiche riguarderanno i biglietti ordinari d'ingresso necessari per accedere alle collezioni pontificie: nel dettaglio, il prezzo intero del biglietto passerà dagli attuali 17€ a 20€ mentre resta invariata la tariffa agevolata per il biglietto ridotto, previsto per alcune determinate categorie aventi diritto, che si manterrà sugli 8€.

L'aumento dei costi ha fatto lievitare i biglietti

"La necessità di adeguare il prezzo del biglietto è strettamente connessa all'aumento generalizzato dei costi", spiegano i Musei. Considerato l'aumento delle spese, l'introduzione della nuova tariffa di 20€ mira a garantire "la gestione del complesso museale e la cura del patrimonio artistico, storico e culturale in modo più efficace e congeniale alle attuali esigenze, così come già prospettato nel complessivo riordino delle politiche di accoglienza dei Musei Vaticani".

Infine, come sottolinea la nota, "la finalità ultima rimane, come sempre, quella di offrire un servizio migliore, più vicino alle esigenze dei visitatori, con particolare riguardo ai fedeli che desiderano avvicinarsi all'esperienza che solo il più grande complesso di opere della cristianità è in gradi di offrire".

I nuovi prezzi a confronto con altri grandi musei

L'aumento del biglietto manterrà i Musei Vaticani comunque al di sotto dei costi che sono chiamati a sostenere i visitatori di altri importanti musei in Italia e nel mondo: per fare un paragone, il prezzo del biglietto intero degli Uffizi a Firenze è di 26€ e quello per il Metropolitan di New York arriva a 30$.

Rimangono invece più bassi anche del precedente costo del biglietto per i Musei Vaticani i ticket ordinari per visitare i Musei Capitolini di Roma, il cui intero per i non residenti è proprio di 17€, e il Museo di Capodimonte a Napoli, che senza riduzioni costa 15€.

Il calendario e gli orari del 2024

Come indicato sul sito dei Musei Vaticani, nel 2024 sono previste undici aperture gratuite, ogni ultima domenica del mese ad eccezione del 31 marzo, quando i Musei rimarranno chiusi in occasione del giorno di Pasqua. Le sale rimarranno chiuse tutte le altre domeniche, mentre gli orari di apertura nel resto dei giorni della settimana varia dalle 8.00 alle 19.00 oppure dalle 8.00 alle 20.00, con ultimo ingresso due ore prima della chiusura.