Attraversa la strada sulle strisce e viene investito da un camion: morto un uomo

Tragedia a Roma, dove un uomo di 83 anni è stato travolto mentre attraversava la strada. Trasferito in ospedale, per lui non c’è stato niente da fare: è morto poco dopo.

Immagine di repertorio

Stava attraversando la strada quando un camion lo ha investito. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 ottobre 2025, in via di Torpignattara, all'altezza di via Galeazzo Alessi verso le ore 14. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi che hanno trasportato d'urgenza in ospedale l'uomo investito, un uomo di 83 anni e gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo Prenestino che hanno chiuso un tratto di strada e hanno iniziato immediatamente a svolgere i rilievi del caso.

L'ottantatreenne nel frattempo è stato trasportato in ospedale dove, a poche ore dall'arrivo, ha perso la vita. Per lui tutti i tentativi di rianimazione da parte di medici e infermieri si sono rivelati vani. Non c'è stato niente da fare, gli operatori sanitari sono stati costretti a constatarne il decesso.

L'incidente a Roma nel pomeriggio di oggi

L'incidente è avvenuto verso le ore 14 di oggi, giovedì 23 ottobre 2025, a Roma, all'altezza del civico 38 di via di Torpignattara. Sul posto sono arrivati immediatamente i caschi bianchi del gruppo Prenestino che hanno iniziato a svolgere i rilievi di rito e hanno aperto le indagini per cercare di chiarire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni emerse, si sarebbe trattato di un investimento: l'anziano stava attraversando la strada, forse sulle strisce pedonali e con il deambulatore, quando è stato falciato da un camion.

Alla guida del mezzo un uomo di 46 anni che, non appena si è accorto dell'accaduto, si è fermato a chiamare i soccorsi. Il quarantaseienne successivamente è stato trasferito all'ospedale Vannini e sottoposto agli accertamenti di rito.

I primi soccorsi e l'arrivo in ospedale

Oltre agli agenti della Polizia Local hanno raggiunto il luogo del sinistro anche gli operatori del pronto soccorso del 118 che si sono precipitati verso l'uomo investito, lo hanno caricato nell'ambulanza e hanno raggiunto d'urgenza l'ospedale.

L'ottatantreenne è stato trasportato al vicino policlinico Umberto I. A qualche ora dall'arrivo nella struttura sanitaria, però, è deceduto. A nulla è valso il pronto intervento di medici e infermieri: per l'anziano non c'è stato niente da fare e sono stati costretti a dichiararne il decesso.

Articolo in aggiornamento