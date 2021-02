Da oggi, giovedì 11 febbraio 2021, è attivo il nuovo centro vaccini della Regione Lazio all'Aeroporto ‘Leonardo Da Vinci' di Fiumicino. Una notizia importante perché si tratta di un mega hub gigantesco, dove i sanitari saranno in grado di somministrare fino a 3mila dosi di vaccino al giorno. È stato realizzato presso il parcheggio Lunga Sosta dello scalo romano dalla Regione in collaborazione con Aeroporti di Roma e Croce Rossa Italiana. In particolare la Croce Rossa gestirà la somministrazione delle dosi con il suo personale sanitario e oggi, primo giorno, saranno somministrate 400 dosi del vaccino Astra-Zeneca agli operatori del centro di età compresa tra i 18 e i 55 anni. Ricordiamo che l'Aifa ha consigliato di utilizzare questo vaccino proprio nelle persone di età compresa in quell'intervallo.

Il nuovo mega hub di Fiumicino si sviluppa su una superficie coperta di 1500 metri quadrati tutti coperti e riscaldati e una superficie complessiva di oltre 22mila metri quadrati. Il centro vaccinale funzionerà, come tutti gli altri, con accesso esclusivamente su prenotazione. All'interno ci saranno 65 cabine di cui 25 per inoculare i vaccini, 160 posti a sedere nell'area di osservazione medica e un parcheggio auto di circa 330 posti auto. Ci saranno servizi igienici e un servizio di ristorazione. Il centro sarà facilmente raggiungibile dall'Autostrada Roma-Fiumicino grazie anche a una segnaletica stradale dedicata e sarà aperto sette giorni su sette. L'area interna sarà dotata anche di un innovativo tunnel di ingresso per la decontaminazione e il rilevamento automatico della temperatura corporea.

L'allestimento del nuovo centro, fa sapere l'azienda che gestisce lo scalo romano, "conferma come Aeroporti di Roma, fin dall’inizio della pandemia continui a garantire il massimo supporto possibile alle Istituzioni e al territorio. ADR, infatti, oltre ad aver messo a disposizione l’area, ha realizzato la progettazione, l’impiantistica interna e esterna, la pavimentazione dell’area e la relativa viabilità, i bagni esterni, i box di vaccinazione e il sistema di filodiffusione sonora".