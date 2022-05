Attiva solo per Italia ’90, dopo 32 anni riapre la stazione di Vigna Clara: annunciata la data La riapertura della stazione di Vigna Clara è prevista per il 12 giugno: la linea permette di collegare Roma nord al centro città, fino ad arrivare a Ostiense.

A cura di Beatrice Tominic

Foto dal profilo Facebook di Giovanni Forti

Il giorno della riapertura della stazione di Vigna Clara, stazione che collega Roma nord al centro città, è stato comunicato: la data da segnare sul calendario è quella di domenica 12 giugno.

La notizia è stata comunicata da uno dei responsabili della Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) al telegiornale regionale: l'azienda, infatti, ha completato l'iter burocratico con le necessarie autorizzazioni entro il 3 maggio, inviando il piano di sicurezza della prefettura all'Agenzia per la sicurezza ferroviaria. Sarà proprio quest'ultima, infine, a dover dare il nulla osta per la riapertura.

La futura linea

Per la futura linea che attraverserà la città di Roma partendo dal quadrante più a nord della capitale, come scrive su una nota nei social il presidente della commissione Mobilità del V Municipio Giovanni Forti, sono previste sei fermate, con capolinea ad Ostiense. Ognuna delle tappe permette ai cittadini e alle cittadine di muoversi nella loro città grazie ai numerosi collegamenti con le altre infrastrutture romane.

Dalla famosa Vigna Clara, capolinea a nord, la prima fermata prevista è quella di Valle Aurelia, dove è possibile accedere alla linea A della metropolitana e salire sui treni per il policlinico Gemelli, La Storta, Cesano e Viterbo. Dopodiché viene raggiunta la pittoresca fermata di San Pietro, collegata con la ferrovia alla stazione Termini, Civitavecchia e Pisa, mentre la successiva è quella di Quattro Venti, nel quartiere di Monteverde. A seguire la fermata di stazione Trastevere, che oltre ad avvicinare i cittadini al pittoresco quartiere tanto amato dai turisti quanto dai romani, permette di usufruire del tram 3 che, da lì, prosegue fino al capolinea di Labicano/ Porta Maggiore. La fermata finale, come anticipato, invece, è quella di Ostiense: oltre a fermarsi nella zona dell'Università degli Studi di Roma Tre, permette di raggiungere la linea B della metropolitana e il treno per la Roma -Lido, che porta ad Ostia.

Gli interventi per il quartiere

Sono ancora diversi, però, gli interventi necessari da svolgere nel quartiere, come ha specificato il presidente del XV Municipio, Daniele Torquati: "Dobbiamo trovare la soluzione al mercato di Piazza Diodati, aumentare il numero di parcheggi grazie all’utilizzo delle aree alla fine e accanto a Via Monterosi e definire con RFI le competenze sulle manutenzioni delle zone circostanti la stazione."

La stazione di Vigna Clara ferma 32 anni

La riapertura della stazione di Vigna Clara arriva dopo più di 30 anni di stop: costruita per i mondiali di calcio di Italia '90 e costata 90 miliardi di lire, infatti, è stata utilizzata per poco più di una settimana e chiusa al transito non appena terminati gli eventi sportivi. La linea è stata presto disattivata.