Attaccati e sbranati da un cane: due feriti gravi in ospedale

A cura di Enrico Tata

A Guidonia Montecelio, provincia di Roma, due fratelli di 51 e 56 anni e un loro amico di 60 anni sono stati aggrediti in via Enrico Cialdini da un cane di razza Dogo argentino. Stando a quanto si apprende, l'animale è di proprietà della compagna di uno di loro. I fratelli sono rimasti gravemente feriti, sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 e accompagnati in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Tivoli. Hanno riportato profonde ferite alle braccia e alle gambe, giudicate guaribili in oltre trenta giorni. Fortunatamente, quindi, non sono in pericolo di vita.

I due si sono chiusi all'interno di una stanza fino all'arrivo dei soccorritori

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Tivoli, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'episodio. Secondo le prime ricostruzioni i due fratelli sono stati attaccati in casa e sono stati costretti a chiudersi all'interno di una stanza per sfuggire al cane fino all'arrivo dei primi soccorritori. Il fatto è accaduto intorno alle 15 di domenica. I tre uomini stavano discutendo animatamente, quando sono stati aggrediti dall'animale. È stata probabilmente la lite a scatenare la reazione del dogo. Il proprietario del cane è stato ferito in particolare alla mano destra e a un polpaccio, ferite che hanno richiesto l'esecuzione di una delicata operazione chirurgica. Il dogo è stato invece portato in una struttura dedicata. Come detto, nessuno dei due fratelli è in pericolo di vita. Illeso il 60enne.

Il dogo argentino è una razza molossoide originaria della regione di Córdoba in Argentina. È definito come un cane affettuoso, amichevole, allegro, protettivo e tollerante.