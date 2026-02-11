Atac assume, nuovi posti in arrivo anche per neolaureati: i profili richiesti e come partecipare ai bandi

Sono otto i profili ricercati al momento da Atac a Roma. In arrivo altri bandi nell’arco dell’anno. Apertura anche a neolaureati e figure specializzate.

Atac cerca personale in molti settori. Sono stati da poco pubblicati sul sito dell'azienda dei trasporti pubblici di Roma Capitale nuovi bandi di selezione "per proseguire l'opera di rafforzamento delle strutture tecniche e operative dell'azienda", scrivono in un comunicato stampa, in cui si specifica che presto saranno aperte posizioni lavorative anche per i neolaureati. Sono già otto i profili per cui l'azienda cerca personale, ma "nuovi bandi saranno pubblicati progressivamente nei prossimi giorni i nella sezione Lavora con noi del sito", continua il comunicato. Nel corso dell'anno saranno assunti anche oltre seicento conducenti

Atac assume 634 nuovi autisti e tecnici specializzati, le figure richieste

Il "rafforzamento del capitale umano" fa parte di un "profondo lavoro di risanamento e rilancio, nel quale Atac è impegnata ormai da quattro anni". Secondo il piano assunzioni, autorizzato dalla giunta capitolina, l'azienda nel corso del 2026 dovrà trovare un totale di 758 lavoratori. Fra questi saranno 634 gli autisti per il trasporto pubblico di superficie.

I primi bandi pubblicati sono rivolti esclusivamente a figure tecniche come ingegneri e architetti per lavorare "nei settori dell’armamento, della progettazione ed esecuzione di impianti e infrastrutture, dell’antincendio, del segnalamento metroferroviario, delle reti elettriche, degli appalti di lavori pubblici e opere edili".

Il bando e i requisiti necessari per candidarsi

Oltre alla laurea e all'abilitazione alla professione, è richiesta un'esperienza documentata di almeno cinque anni. I candidati che hanno presentato correttamente la domanda e sono risultati in possesso di tutti i requisiti minimi previsti dall’avviso di selezione saranno ammessi a un colloquio per approfondire la storia professionale, la motivazione, le conoscenze e le competenze necessarie al ruolo che si andrà a svolgere. I candidati con un punteggio di 75/100 saranno ritenuti idonei e ammessi alla graduatoria finale.

Il secondo gruppo di bandi, che saranno pubblicati più avanti, sarà invece rivolto anche ai neolaureati. Professionisti anche senza esperienza lavorativa potranno partecipare alla selezioni per posizioni nei settori del Safety Management, Recruiting, Payroll, ICT, Controllo di gestione, Acquisti e Ingegneria Bus.

Il piano di assunzione Atac, oltre 1400 nuovi posti in 3 anni

"Il mercato del lavoro ha accolto molto positivamente i bandi proposti da Atac negli ultimi anni – commenta la partecipata di Roma Capitale -, a dimostrazione di una nuova attrattività dell’azienda, impegnata in una evidente fase di rinnovamento. Per le diverse selezioni attivate fino ad oggi negli ultimi tre anni, infatti, sono state ricevute complessivamente oltre 7600 candidature per i diversi profili ricercati".

Dal 2023 al 2025 oltre 1400 persone sono state assunte da Atac, che ha mantenuto una parità d'organico nella bilancia con i pensionamenti. I nuovi ingressi sono stati in gran parte di conducenti e operai e hanno abbassato l’età media del personale. Inoltre Atac, come comunica l'azienda, "sta rafforzando anche i reparti operativi non direttamente legati alla produzione chilometrica, reclutando al tempo stesso ingegneri e personale tecnico per la progettazione e sviluppo di impianti e infrastrutture, e operatori di stazione per garantire un miglior presidio delle metropolitane".