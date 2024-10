video suggerito

Atac assume autisti a Roma in vista del Giubileo, ecco il bando: come e chi può partecipare Atac assume nuovi autisti da inserire nell’organico nel 2024/2025. Il bando, uscito sul sito, prevede che le domande possano essere inoltrate fino al 15 ottobre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Natascia Grbic

Entro il 15 settembre sarà possibile inoltrare la domanda per partecipare al bando di Atac per la ricerca di Operatori di esercizio che saranno inseriti in organico anche nel corso nel 2025. A comunicarlo è l'azienda, che spiega come la ricerca miri a "costituire un bacino da cui l'azienda attingerà, una volta individuati i fabbisogni, per accompagnare il rilancio del servizio di trasporto pubblico di Roma". Si tratta di un piano di assunzioni mirato a implementare l'organico anche in vista del Giubileo 2025, che porterà moltissimi turisti nella capitale. Per accedere al bando, bisogna collegarsi sul sito dell'Atac, nella sezione ‘Lavora con noi'.

Bando Atac per nuovi autisti: i requisiti

"Fra i requisiti richiesti – spiega Atac – l'avere compiuto i 21 anni e non avere superato i 55 anni (54 anni e 364 giorni); essere in possesso dei documenti di guida previsti dalle norme, della cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea o, per i cittadini extra UE, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno".

I candidati devono essere in possesso di patente di categoria D, di CQC Persone in corso di validità -senza limiti di Km o passeggeri, del diploma di scuola secondaria di primo grado. Costituiscono corsia preferenziale, l'essere già dipendente delle Aziende del Gruppo Roma Capitale, essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (5 anni) o titolo di studio superiore, essere in possesso della patente di guida della categoria E in corso di validità, e risiedere nella provincia di Roma.

Come presentare la domanda al bando Atac

I candidati dovranno presentare la domanda direttamente sul sito Atac. "La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2024, a pena di esclusione, esclusivamente tramite la piattaforma dedicata (di seguito “Piattaforma”) tramite il seguente link disponibile alla pagina web www.atac.roma.it nella sezione Lavora con Noi", spiegano dalla municipalizzata. Una volta compilati i campi previsti e allegata la documentazione richiesta, bisognerà firmare tutti i documenti e inoltrare la domanda. Una volta fatto, si riceverà la ricevuta e il proprio codice candidato.