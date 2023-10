Assurdo, a Roma la Fascia Verde scatta tra 20 giorni ma non sappiamo ancora chi può circolare A tutt’oggi non c’è alcuna certezza su quali veicoli potranno entrare all’interno della Ztl Fascia Verde: cosa accadrà a Roma a partire dall’1 novembre?

A cura di Enrico Tata

Dal 1 novembre 2023 scatteranno le nuove regole sugli accessi alla Fascia Verde di Roma. Ma a tutt'oggi non c'è alcuna certezza su quali veicoli potranno entrare all'interno della Ztl. Il Campidoglio, infatti, è ancora in attesa della risposta ufficiale della Regione Lazio alla proposta di modifica dei divieti inviata lo scorso luglio.

Quali sono le nuove regole sulla Fascia Vede ad oggi

Dopo oltre due mesi, tutto tace. Non solo: ad essere in attesa di risposte non è solo l'amministrazione capitolina, ma anche gli operai che devono installare le telecamere ai varchi di accesso. Un sistema che impedirebbe ai trasgressori delle regole di farla franca. Sono 51 i varchi d'accesso previsti, ma di telecamere ne sono state installate finora soltanto 5.

Ad oggi, fino a che la Regione non darà una risposta, resta in vigore la delibera firmata lo scorso aprile dal sindaco Gualtieri. Prevede lo stop, dal primo novembre 2023, della autovetture alimentate a gasolio Euro 4 all'interno della Fascia Verde. Una misura che aveva scatenato polemiche a non finire, tanto che la giunta capitolina era tornata sui suoi passi e aveva proposto una modifica alla Regione Lazio.

La proposta di modifica divieti di accesso alla Ztl

Le nuove regole ipotizzate da Gualtieri prevedono il rinvio dei divieti di accesso per le auto diesel Euro 4 e l'introduzione dei meccanismi Move-In e di di un carnet di ingressi per le automobili più inquinanti.

Come ricordato dal presidente Francesco Rocca, tuttavia, "ci sono dei vincoli europei da rispettare e stiamo trovando delle formule alternative a saldo zero, quindi che non abbiano impatto sulle emissioni, perché altrimenti possono esserci comunque delle sanzioni che arriverebbero e che vogliamo evitare a tutti i costi. Le tempistiche della risposta? Non parliamo di mesi, sarà a breve".

Opposizioni all'attacco: "Silenzio assordante sulla Fascia Verde"

Nel frattempo, però, i giorni continuano a passare e dal Campidoglio nessuno dice niente. Tanto che le opposizioni ieri hanno alzato la voce, con i 5 Stelle che hanno attaccato: "La giunta Gualtieri prima lancia il progetto, frettoloso e che non guarda al contesto storico, di una Ztl iniqua, che penalizza le fasce meno abbienti della popolazione; poi, di fronte alle giuste critiche, si rinchiude nel silenzio e si sottrae alla discussione pubblica e nelle sedi istituzionali".

I 5 Stelle hanno chiesto un consiglio straordinario sul tema, i consiglieri di Italia Viva una commissione ad hoc. Ma nel frattempo i cittadini vivono nell'incertezza: cosa accadrà a Roma a partire dall'1 novembre?