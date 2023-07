Come cambiano le regole sull’ingresso nella Ztl Fascia Verde di Roma: si attende risposta Regione L’assessore Patanè ha illustrato la proposta di modifica alle regole sulla Fascia Verde, che il Campidoglio ha presentato alla Regione Lazio. Si attende una risposta entro la fine di luglio.

A cura di Enrico Tata

Nel corso del consiglio straordinario del Municipio Roma IV, l'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè ha illustrato le modifiche alla proposta iniziale avanzata sulla Fascia Verde, che il Campidoglio ha inviato alla Regione Lazio. Rocca dovrebbe rispondere entro la fine del mese di luglio.

Inizialmente la proposta di Roma Capitale prevedeva lo stop agli accessi alla Ztl per le automobili alimentate a diesel Euro 4, a partire da novembre 2023, e poi, un anno dopo, anche anche ai diesel Euro 5 e alle macchine a benzina Euro 3. Qua, invece, le regole attuali per l'accesso alla Fascia Verde, come si legge sul sito di Roma Mobilità.

I confini della nuova Fascia Verde

La modifica alla proposta iniziale, illustrata dall'assessore Patanè, prevede:

una deroga per le auto Gpl con motore Bi-fuel (Gpl-benzina), che potranno accedere quindi alla Fascia Verde.

Saranno introdotte, inoltre, una serie di giornate durante l'anno in cui la circolazione sarà consentita a tutti i veicoli. "Abbiamo proposto, oltre alle 52 domeniche, di introdurre una serie di giornate a ingresso libero in fascia verde e alcune giornate di ingresso libero per le auto storiche", ha spiegato Patanè.

C'è poi il meccanismo Move-In, già sperimentato a Milano: la possibilità di circolare per un certo numero all'interno della Ztl con un apparecchio installato sull'automobile. "Ci sarà la possibilità di fare alcuni chilometri in Fascia Verde, una possibilità più limitata per le auto più inquinanti e meno limitata per le auto meno inquinanti. Abbiamo previsto deroghe per alcune categorie: ad esempio il commerciante ambulante che ha una licenza in scadenza a dicembre e non sa se rivince il bando per l'anno successivo, e quindi non azzarda a cambiare mezzo, avrà una deroga"

Dovrebbero slittare, inoltre da novembre 2023 a novembre 2024 le restrizioni per le automobili Euro 4 a gasolio. "Confidiamo che entro luglio ci possa essere una risposta definitiva dalla Regione Lazio", ha aggiunto Patanè.

L'assessore ha poi ricordato il motivo per cui l'amministrazione ha proposto queste nuove regole di accesso alla Fascia Verde: l'Unione Europea ha multato Roma per gli sforamenti delle Pm10, Polveri Sottili, e No2, biossido di azoto. Sforamenti che sono direttamente collegati alle malattie cardiovascolari, respiratorie e ai tumori. La mobilità incide per il 60 per cento per le polveri sottili e per il 50 per cento sul biossido di azoto.

"Qualche ‘cacchio' di intervento lo dovremo pure fare rispetto a questa cosa qua", ha dichiarato Patanè rispondendo a un intervento di un consigliere durante l'assemblea.

In merito ai parcheggi di scambio, Patanè ha ricordato che in città ne esistono 44 di proprietà del Comune di Roma, 34 al di fuori della Fascia Verde e 10 all'interno. "Non sarà una ztl dove non entra più nessuno, ci entreranno un un milione e mezzo di vetture, è evidente che i parcheggi di scambio debbano stare anche all'interno della Fascia Verde. Otre a questi ce ne sono altri 30, circa, di proprietà della Regione, di Cotral, di Fs. Circa 80 parcheggi di scambio in totale2.