Quando e come cambiano le nuove regole sulla Ztl Fascia Verde di Roma: il passo indietro del Comune Le nuove regole sull’ingresso nella Ztl Fascia Verde di Roma saranno rese note entro la prossima settimana, ha annunciato oggi il sindaco Gualtieri. Come potrebbero cambiare i divieti.

A cura di Enrico Tata

Presto saranno presentate le nuove regole sull'ingresso nella Ztl Fascia Verde di Roma, ha annunciato oggi il sindaco Gualtieri. Dopo le proteste dei cittadini, il Campidoglio è corso ai ripari e in queste ore sono in corso frenetiche riunioni per trovare un'alternativa che consenta allo stesso tempo di non provocare un impatto così forte sui romani e di garantire lo stesso livello di riduzione dell'inquinamento.

Cosa prevedono le nuove regole sull'ingresso nella Fascia Verde

Non c'è ancora niente di definito e di ufficiale, ma Gualtieri ha annunciato che il Campidoglio sta pensando a "meccanismi di deroga, di chilometraggio, per non bloccare la circolazione, ma mettendo limiti, come fanno a Milano. Un piano equilibrato che ridurrà l'inquinamento e non scaricherà un peso troppo forte su chi non può permettersi di sostenerlo".

In altre parole, la soluzione potrebbe essere l'introduzione di un carnet con un limite predefinito di accessi per le auto più inquinanti. Una deroga, insomma, ma controllata e limitata a poche decine di accessi. È il cosiddetto modello Move-In, già adottato a Milano e in Emilia Romagna.

Un'altra ipotesi è quella di far slittare a novembre 2024 lo stop alla circolazione dei diesel Euro 4. Già l'aver fatto slittare i tempi per l'introduzione dei nuovi divieti, ha fatto notare però l'assessore Patanè, ha costretto il Comune ad ampliare la Fascia Verde e ad allungare gli orari di validità delle nuove regole.

E ancora, un altro tema all'ordine del giorno, ma su questo dovrà intervenire il governo, è la messa a punto di incentivi per favorire il ricambio del parco automobili e convertire così le auto più inquinanti in veicoli più rispettosi dell'ambiente.

Quando saranno modificate le regole sulla Fascia Verde di Roma

Il sindaco non ha parlato di date, ma dal Campidoglio fanno sapere che una decisione verrà presa entro la prossima settimana, cioè entro la fine del mese di maggio. Le modifiche verranno sottoposte al vaglio della Regione Lazio, perché il nuovo piano del Campidoglio dovrà garantire, come detto, le stesse riduzioni in termini No2, biossido di azoto, e polveri sottili di quello precedente.

Quella sulla Fascia Verde, ha sempre ricordato l'assessore Patanè, non è una delibera per eliminare il traffico dalla città, ma che serve garantire la tutela della salute e dell'ambiente. Proprio a causa delle emissioni troppo alte di No2 e Pm10 l'Italia ha ricevuto infatti due multe dall'Unione Europea.

"A breve annunceremo la rimodulazione della Ztl Fascia Verde, che sottoporremo alla Regione e che tenga Roma sotto i limiti di legge di pm10 e No2 che sono un obbligo: dobbiamo agire subito, non è una questione di discrezionalità politica", ha ricordato il sindaco Gualtieri.

Questo piano, ha spiegato ancora il sindaco, "è stata la traduzione delle norme del piano regionale. Non è una cosa brutta non sforare i limiti, perché il No2 produce malattie gravi".

Quali sono attualmente i divieti previsti per la Ztl Fascia Verde

Le regole inserite nella delibera di Gualtieri prevedono il divieto di accesso, dal 1 novembre 2023, per le automobili diesel euro 4. Da novembre 2024 lo stop sarà esteso anche agli euro 5, sempre alimentati a diesel. Da novembre 2024 stop esteso anche ai veicoli a benzina Euro 3. Le regole riguardano anche i motori bi-fuel, cioè quelli alimentati anche a Gpl.