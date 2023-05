Mille persone in Campidoglio contro la Ztl fascia verde: “Gualtieri ritiri la delibera” Circa un migliaio di persone ha manifestato questo pomeriggio al Campidoglio chiedendo il ritiro della delibera che istituisce la Ztl fascia verde a Roma. Il sindaco Gualtieri ha ricevuto una delegazione.

A cura di Natascia Grbic

Sono circa un migliaio le persone che questo pomeriggio hanno manifestato davanti al Campidoglio per chiedere al sindaco Roberto Gualtieri di ritirare la delibera che istituisce la cosiddetta Ztl fascia verde a Roma. Una protesta che ha assunto forti connotati e toni di destra e che ha chiesto a più riprese le dimissioni di Gualtieri e dell'assessore alla Mobilità Eugenio Patanè. Una delegazione è stata poi ricevuta dal primo cittadino.

"Faremo un esposto alla Corte dei Conti per le 51 telecamere che hanno montato perché questi provvedimenti non sono stati votati dall'Assemblea capitolina, ma sono stati discussi solo dalla giunta e con le ordinanze del sindaco – ha dichiarato il consigliere comunale della Lega Fabrizio Santori – Si dicono democratici ma questa è una vera imposizione. I mezzi dell'Atac, dell'Ama, del corpo diplomatico e dello stato del Vaticano potranno continuare a circolare mentre i romani dovranno cambiare macchina e motorino. Noi diciamo no alla ztl di Gualtieri, la più grande d'Europa con i suoi 204 kmq. Abbiamo già raccolto più di 100mila firme".

"Bisogna realizzare infrastrutture, potenziare i trasporti e realizzare una serie di cose che non mettano a disagio i romani in un momento così delicato, soprattutto all'uscita di un periodo così difficile che ha compromesso l'economia della città- ha dichiarato all'Agenzia Dire Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma sceglie Roma – Bisogna revocare questo provvedimento perché non si può impedire a più di 600mila romani di andare a lavorare, e non tutti sono nelle condizioni di potersi permettere di acquistare un veicolo elettrico. Noi abbiamo attenzione per l'ambiente, ma queste cose vanno fatte gradualmente e non in tempi così rapidi".