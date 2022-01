Assalto alla Cgil, fissato per il 2 marzo il processo a Roberto Fiore e Giuliano Castellino I leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino sono accusati di aver assaltato il 9 ottobre scorso la sede della Cgil.

A cura di Enrico Tata

I leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino sono accusati di aver assaltato il 9 ottobre scorso la sede della Cgil in corso d'Italia a Roma. Il processo a carico loro e di altre 13 persone è stato fissato per il prossimo 2 marzo dopo che il gip ha accolto la richiesta di giudizio immediato avanzata dalla procura. Questo permetterà di portare il procedimento direttamente in aula. Gli indagati dovranno rispondere, a vario titolo, delle accuse di istigazione a delinquere, devastazione e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli altri indagati sono Luigi Aronica, Pamela Testa, Salvatore Lubrano, Francesco Bellavista, Roberto Borra, Luca Castellini, Fabio Corradetti, Lorenzo Franceschi, Massimiliano Petri, Federico Trocino e Massimiliano Ursino. Le indagini su quanto avvenuto lo scorso 9 ottobre sono coordinate dal procuratore Michele Prestipino e dalla pm Gianfederica Dito.

I legali di Roberto Fiore, attualmente detenuto nel carcere di Poggioreale, avevano presentato una richiesta di scarcerazione, ma il gip di Roma ha respinto l'istanza. Il giudice ha spiegato che sussistono tuttora quelle condizioni che portarono "all'emissione della misura così come le esigenze di cautelari". La difesa del leader di Forza Nuova, sempre secondo il gip, non ha "offerto nuovi, significativi, elementi di valutazione. L'unico elemento portato all'attenzione di questo ufficio è dato dalla rilevazione di un caso di positività da Covid all'interno della casa circondariale, fatto posto in relazione con le patologie del Fiore, indicata in ipertensione sindrome long covid, in maniera del tutto astratta e ipotizzando, assai genericamente, un del tutto ipotetico aggravamento del rischio per le sue condizioni di salute e una, altrettanto ipotetica, difficoltà di trattamento delle sue condizioni in ambiente carcerario". Per gli avvocati di Fiore