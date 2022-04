Assalto alla Cgil: altre 5 misure cautelari per Forza Nuova. Fra loro anche Nicola Franzoni Sono scattate altre 5 misure cautelari nei confronti dei militanti Forza Nuova per l’assalto alla Cgil del 9 ottobre 2021: fra loro anche il leader no green pass Nicola Franzoni e un ultrà della Juventus.

A cura di Beatrice Tominic

Una delle immagini dell’assalto alla sede della Cgil a Roma

Sono scattate altre 5 misure cautelari per assalto alla Cgil. I poliziotti della Digos, su disposizione del gip di Roma, hanno eseguito un'ordinanza cautelare nei confronti delle 5 persone, fra cui anche Nicola Franzoni, gravemente indiziate di aver preso parte all'assalto alla Cgil di Corso d'Italia, nel corso della manifestazione no green pass che si è svolta a Piazza del Popolo del 9 ottobre 2021. Le misure si sono aggiunte alle 25 già eseguite in precedenza.

Le 5 nuove misure cautelari

L'unico a finire in carcere è stato Nicola Franzoni, leader no green pass e attivo nell'area dell'estrema destra, per istigazione a disobbedire alle leggi e violazione della misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Roma, oltre che per devastazione e saccheggio aggravati, violenza e resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Per due delle cinque persone, militanti di Forza Nuova, è scattato l'obbligo di dimora presso il comune di residenza con divieto di allontanamento dall'abitazione: fra loro anche uno dei capi del gruppo Ultras della Juventus "Antichi Valori".

Con quelle emesse questa mattina, le persone raggiunte da misure cautelari a seguito dell'assalto alla sede della Cgil dello scorso ottobre sono in totale 34. Fra loro, anche i leader di Forza Nuova Giuliano Castellino e Roberto Fiore.