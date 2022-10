Arturo Bonanti perde il controllo della sua moto e si schianta sul muro: il 54enne è morto sul colpo Si chiamava Arturo Bonanti, 54 anni, il motociclista che ieri è morto in un incidente stradale in via di Giulianello ad Artena, provincia di Roma.

A cura di Enrico Tata

Si chiamava Arturo Bonanti, 54 anni, il motociclista che ieri è morto in un incidente stradale in via di Giulianello ad Artena, provincia di Roma. L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, domenica 30 ottobre, nei pressi dello stabilimento Fassa. Per l'uomo non c'è stato niente da fare, troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. L'uomo ha perso improvvisamente il controllo della sua moto, per cause ancora in via di accertamento. Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori del 118, ma non c'è stato modo di salvare la vita al 54enne. Nell'incidente non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, Bonanti era in sella alla sua moto, una Yamaha R1. Stava percorrendo via di Giulianello in direzione di Cori quando, in corrispondenza di una doppia curva, ha perso il controllo del mezzo, è finito fuori strada e si è schiantato contro un muretto di recinzione di un'abitazione.

Tantissimi i post d'addio pubblicati su Facebook da amici e parenti della vittima, come quello di Emiliano, che scrive: Ciao Arturo, grazie per essere stato sempre disponibile con me e la mia famiglia sopratutto nei momenti di più bisogno e aver cercato di rendere più bello possibile il giorno del mio compleanno, non avrei mai pensato di dover far un post del genere, addio grande uomo guardaci da lassù e proteggi tutti noi, riposa in pace, buona strada". E ancora Alessandro ricorda così il signor Bonanti: "Ci sono notizie che ti lasciano senza parole, una passione che diventa una tragedia, difficile da credere e irreale da pensare. Ciao Arturo, il tuo sorriso rimarrà sempre nel mio cuore…un abbraccio Amico mio".