video suggerito

Artena in fiamme, incendio minaccia le case: famiglie evacuate, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte Un grosso incendio si è sviluppato ad Artena nel pomeriggio di ieri: ha bruciato i boschi minacciando le case, due famiglie evacuate. I vigili del fuoco sono ancora sul posto, con i mezzi aerei, per spegnere le fiamme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'incendio stanotte ad Artena.

Un grande incendio si è sviluppato nella giornata di ieri, lunedì 12 agosto 2024, nel comune di Artena, nella città metropolitana di Roma, distante dalla città una cinquantina di chilometri a nord est. Le prime fiamme si sono originate verso le 17 di ieri e sul posto sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco. La vastità di terreno boschivo e con vegetazione, insieme al vento, rischiava di amplificare un già grave incendio: le fiamme si sono presto estese in tutta la zona collinare.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti tutta la notte. Così alle 6 di questa mattina la sala operativa ha anche inviato sul posto il Dos, direttore delle operazioni di spegnimento, per la gestioni dei lanci da parte dei mezzi aerei.

Le famiglie evacuate per le fiamme

Paura ad Artena dove, per l'incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri, sono state due evacuate due famiglie. Le fiamme si stavano avvicinando alle abitazioni, minacciando abitanti e residenti. Per questa ragione i pompieri hanno disposto l'evacuazione di due nuclei familiari che vivono nelle case più vicine al passaggio del fuoco, in via precauzionale.

L'intervento dei vigili del fuoco ad Artena.

L'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto, come anticipato, i vigili del fuoco che hanno continuato le operazioni di spegnimento per tutta la notte nel comune di Artena. I pompieri sono arrivati sul luogo verso le ore 17, dopo l'arrivo della segnalazione, con diverse squadre. Oltre a loro, sul posto anche gli operatori della Protezione civile, con un'autobotte da 14.000 litri e pickup con dotazione modulo AIB da Valmontone, i carabinieri e la sindaca di Artena, Silvia Carocci.

Articolo in aggiornamento