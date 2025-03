Arrestato tre volte in quattro giorni: 19enne sorpreso a derubare negozi alla stazione Termini

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

I carabinieri di piazza Dante alla stazione Termini.

Arrestato tre volte in quattro giorni, quasi una volta ogni 24 ore. Sembra quasi un record quello raggiunto da un ragazzo di 19 anni alla stazione Termini, gravemente indiziato di furto aggravato per aver rubato al merce da alcuni negozi che si trovano nell'area commerciale dello scalo ferroviario romano.

I furti nei negozi e gli arresti

Arrestato quasi una volta al giorno alla stazione Termini. Questa la media degli arresti per un giovane di 19 anni, originario della provincia di Napoli che da qualche tempo vive come senza fissa dimora nella zona della stazione Termini di Roma. Ed è proprio qui, all'interno del principale scalo della capitale, che è stato arrestato nei giorni scorsi.

Il diciannovenne si sarebbe fatto strada all'interno dei negozi dell'area commerciale della stazione e sarebbe riuscito a portare via con sé diversi prodotti per un valore complessivo di 355 euro. Nel mirino del diciannovenne i negozi della stazione e anche quelli che si trovano nelle zone limitrofe. Ogni volta, però, non è riuscito a passarla liscia: a rintracciarlo e ad arrestarlo i carabinieri.

Tre arresti in quattro giorni: cosa è successo

Sorpreso a rubare o rintracciato poco dopo. I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini e della Compagnia di Roma Piazza Dante tre volte in appena quattro giorni, il 21, il 22 e il 24 febbraio, sono riusciti a trovare e ad arrestare in flagranza di reato il diciannovenne poiché gravemente indiziato di furto aggravato.

In tutte e tre le occasioni, il giovane è stato fermato prima dal personale dei negozi che stava derubando, dopo essersi impossessato e aver nascosto la refurtiva presa da alcuni scaffali. Allertati dalla sicurezza, è a questo punto che sono arrivati i carabinieri, arrestando il ragazzo e restituendo la merce ai legittimi proprietari.