Arrestato rapinatore seriale: il 25enne è accusato di tre colpi messi in fila tra Ostia e Acilia È accusato di aver compiuto numerose rapine nel territorio del X Municipio, tutte con “modalità violente”: un 25enne romano è stato arrestato nella mattinata di ieri, lunedì 10 luglio, dagli agenti del X Distretto Lido. Il filmato di una delle rapine mostra l’autore accoltellare un ragazzo.

A cura di Teresa Fallavollita

Foto: Polizia di Stato

Sarebbe un rapinatore seriale: negli ultimi mesi avrebbe compiuto almeno tre colpi. A contraddistinguere il suo modus operandi, l’utilizzo della violenza, tanto da destare un vero e proprio “allarme sociale”. Nella mattinata di ieri, lunedì 10 luglio, gli agenti del X Distretto Lido impegnati nelle indagini hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 25enne romano.

Il giovane, già conosciuto alle forze dell’ordine, è accusato di aver commesso svariate rapine, come segno distintivo l’utilizzo di “modalità violente”: “L’uso del coltello e di violenza fisica – sottolinea la questura – avevano destato allarme sociale nel territorio di Acilia”. Target dell’attività criminale del giovane, il territorio lidense tra Ostia e Acilia.

Le tre rapine “con modalità violenta”

Sono tre le rapine attribuite al giovane romano, almeno per il momento. Lo scorso 27 aprile avrebbe aggredito un giovane fuori da un bar: per rubargli i soldi contenuti nel portafoglio lo avrebbe colpito, provocandogli molteplici fratture per una prognosi di 20 giorni.

Il 18 maggio avrebbe invece messo a segno un colpo vicino alla fermata del treno “Acilia” della linea Roma-Lido. Questa volta le vittime sarebbero una coppia di ragazzi. In questo caso, la Polizia di Stato è in possesso di un video che mostra il momento esatto della rapina: la telecamera, posizionata in alto, inizialmente riprende la ragazza seduta su un muretto con il ragazzo di fianco, che cerca qualcosa nella borsa. A un certo punto alle loro spalle si avvicina un giovane incappucciato, le mani nelle tasche. I tre sembrano scambiarsi qualche parola, quando all’improvviso l’ultimo arrivato tira fuori un coltello e comincia a colpire il ragazzo, per poi derubare la giovane che sconvolta ha assistito alla scena.

L’ultimo episodio attribuito al 25enne risale al 23 maggio, nella zona di Piazza Capelvenere, quando avrebbe rubato un cellulare usando un coltello per minacciare il proprietario.

Gli agenti del Distretto Lido di Roma continuano però le indagini, soprattutto in relazione a una serie di colpi compiuti a bordo di un autobus che passa per Ostia Nuova, e non è escluso che possano emergere nuove accuse nei confronti dal giovane già arrestato.

L’arresto

Nella mattinata di ieri, gli agenti del X Distretto Lido hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura capitolina, nei confronti del giovane. L’accusato, però, si trovava già in carcere, poiché arrestato pochi giorni prima per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, ai quali era sottoposto, per commettere un’altra rapina.