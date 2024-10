video suggerito

Arrestato l'uomo con bastone e mantello alla Balduina, ha ferito un poliziotto che cercava di fermarlo

A cura di Alessia Rabbai

L'uomo albero della Balduina (Immagine di repertorio)

L'"uomo albero" che si aggira da tempo per le strade tra Balduina e Valle Aurelia a Roma è stato arrestato. I poliziotti lo hanno sorpreso, mentre lanciava bottiglie di vetro contro i passanti. Durante l'intervento un poliziotto è rimasto ferito e ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche in ospedale, ricevendo una prognosi di cinque giorni.

Portato in Commissariato, Adam è tornato in libertà, in attesa del processo, dovrà rispondere di resistenza, minacce e lesioni a pubblico ufficiale. L'episodio è avvenuto sabato scorso 28 settembre, protagonista è il cosiddetto "Ostacoloman", proprio per la sua abitudine di bloccare automobilisti e pedoni rendendosi un ostacolo vivente.

Chi è Ostacoloman, l'uomo albero con bastone e mantello

Secondo quanto ricostruito a dare l'allarme sono stati alcuni passanti. I cittadini conoscono l'"uomo albero", una persona di quarantasette anni originaria dell'Ucraina, che da tempo si aggira per le strade in zona Balduina, con un lenzuolo addosso a mo' di mantello, a volte impugnando un bastone. È capitato, come raccontato dai residenti, che avesse minacciato i passanti. Un gruppo di ragazzi ad inizio settembre lo ha aggredito, mandandolo in ospedale.

Come in quest'ultimo frangente, quando sabato pomeriggio ha lanciato delle bottiglie di vetro contro alcune persone. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento sul posto sono giunti gli agenti della polzia di Stato, che lo hanno rintracciato e fermato nei pressi di via Giulio Venticinque, vicino alla stazione della metropolitana Cipro.