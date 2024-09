video suggerito

Aggredito e mandato in ospedale l'"uomo albero" con bastone e mantello bianco alla Balduina Un gruppo di ragazzi ha aggredito "l'uomo albero", che si aggira con bastone e mantello bianco per le strade della Balduina a Roma. Finito in ospedale, ha ferite gravi.

A cura di Alessia Rabbai

L'uomo albero della Balduina (Immagine di repertorio)

Un gruppo di giovani ha aggredito l'uomo armato di bastone e con il mantello bianco che si aggira per le strade della Balduina a Roma. Il quarantasettenne ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche all'ospedale Santo Spirito, fortunatamente ha riportato solo ferite lievi ed è stato soccorso con codice giallo. L'episodio è accaduto nella serata di giovedì scorso 5 settembre. Sulla vicenda indagano gli agenti della Polizia di Stato, che sono intervenuti dopo l'aggressione e cercano di risalire agli autori del gesto.

Secondo quanto ricostruito nelle ore successive all'aggressione, l'uomo col bastone e il lenzuolo bianco a mo' di mantello, una persona ormai nota che si aggira nel quartiere, si trovava in strada verso le 21.30, vicino all'ingresso per la stazione della metro Cipro. Ha preso di mira alcuni giovani, tentatando senza riuscirci di lanciargli contro delle bottiglie di vetro raccolte da terra. I ragazzi si sono "vendicati", rispondendo al gesto e colpendolo a loro volta con delle bottiglie, centrandolo e ferendolo in modo lieve. A dare l'allarme sono stati i residenti, che hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, segnalando delle urla e rumore di vetri rotti provenire dalla strada, ipotizzando che fosse in corso una rissa con feriti. Quando i poliziotti sono giunti sul posto i ragazzi erano già scappati via e sono scattate le ricerche per rintracciarli.

I residenti hanno spiegato di non essere sorpresi dell'accaduto, la presenza dell'"uomo albero" in strada da tempo preoccupa il quartiere, perché spesso si aggira armato di bastone e molesta i passanti, specialmente le donne. Si tratta di una persona che non è stabile mentalmente e i residenti si domandano come sia possibile che nessuno se ne faccia carico e che non venga collocato all'interno di una struttura, dove ci si possa prendere cura di lui e dargli le attenzioni che necessita. I cittadini si sono già mobilitati in passato, rivolgendosi al Commissariato, lo scorso luglio gli agenti lo avevano fermato per poi rilasciarlo alcune ore dopo.