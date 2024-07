video suggerito

Armato di bastone e con mantello bianco si aggira per la Balduina, i residenti: “Molesta le donne” I residenti della Balduina si mobilitano per cercare di capire come fermare un uomo, che gira per il quartiere con mantello bianco e bastone. Portato in Commissariato, è stato rilasciato poche ore dopo, non ha alcuna denuncia a suo carico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

"C'è un un uomo che si aggira per le strade della Balduina con un mantello bianco armato di bastone, che minaccia e molesta le donne". Le forze dell'ordine hanno fermato il cosiddetto "uomo albero" una persona nota nel quartiere, ma dopo alcune ore lo hanno rilasciato. A suo carico non ci sono ad oggi denunce e dunque per legge non può essere trattenuto. Da quanto si apprende attraverso alcuni residenti, che ne hanno parlato a Fanpage.it si tratta di un uomo che non sarebbe mentalmente stabile e che si aggira da tempo per strada, preoccupando il quartiere. "Non è il massimo pensare di rientrare a casa, magari di sera da sole – spiega una donna – e di troverselo davanti col bastone".

"Serve una raccolta firme per far partire un esposto"

A parlare dell'uomo albero sono stati anche gli utenti sui gruppi di quartiere di Facebook, che come una vera e propria piazza virtuale si sono confrontati sull'accaduto. " Come promesso alle ore 10 mi sono recata in Commissariato di polizia a Belsito, dove gli agenti mi hanno accolta con estrema gentilezza e comprensione. L'iter/prassi che sono obbligati ad intraprendere è quello di fermarlo (lo hanno già fatto anche stamattina) e di chiamare un'ambulanza – spiega una cittadina, che si è mobilitata per capire come si possa evitare di trovarsi davanti all'uomo con il bastone in strada – Dopo poche ore viene rilasciato perché non possono fare altro. È la legge. Ad oggi non risultano denunce a suo carico. Serve fare una raccolta firme con la quale fare un esposto. In questo modo forse si riesce ad attivare la centrale operativa sociale. Quell'uomo sta male e non può essere lasciato girovagare da solo, è un potenziale pericolo per se stesso e per gli altri".

Armato di sciabola girava per il Prenestino

Momenti di paura anche al Prenestino, dove i vigili urbani hanno fermato e denunciato un uomo di quarantotto anni per porto abusivo di armi. È stato visto girovagare per via Aquilana stamattina,impugnando una sciabola, ossia un'arma che hanno in dotazione gli ufficiali delle forze dell'ordine e che non è chiaro come possa essersela procurata. I residenti spaventati si sono allontanati e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112. La sciabola è stata posta sotto sequestro.