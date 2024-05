video suggerito

Arrestato in Perù Franco Pompili, il narcos vicino al clan Fasciani: era latitante da 18 anni Franco Pompili era ricercato dal 2006, da ben 18 anni: dall’America Latina coordinava il traffico di droga, soprattuto di cocaina, che sarebbe stato poi smerciato nella capitale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Franco Pompili

È stato arrestato il 7 maggio nel quartiere di Bocanegra a Lima, in Perù, dove da anni viveva come latitante: Franco Pompili, considerato uno dei narcos che dirige il traffico internazionale di droga dal Sud America in Italia, è stato fermato così, durante una passeggiata, dalla Polizia Locale e dall'Interpol. Sessantatré anni, il giornale locale che ha dato la notizia dell'arresto lo chiama ‘il nonno della droga': Pompili appare un po' frastornato, in tuta azzurra, ma con la faccia di chi si è immaginato mille volte una scena del genere. Le forze dell'ordine lo hanno portato via, in attesa dell'estradizione. ‘Il nonno', uno dei narcos più ricercati a livello internazionale, e vicino al clan Fasciani, termina così la sua fuga durata 18 anni.

Pompili era destinatario di un ordine d'arresto dei carabinieri del Nucleo investigativo del Lido nel 2010. Il nome dell'operazione che ha portato al suo arresto è ‘Maiquetia', come l'aeroporto di Caracas, uno degli snodi più importanti del commercio mondiale di droga. Secondo le autorità peruviane, il 63enne era a capo del traffico di droga che dal Sud America arrivava poi in Italia. Sarebbe stato lui a coordinare e gestire le spedizioni soprattutto di cocaina, portata in Italia nello stomaco di persone che ingerivano gli ovuli prima di salire sull'aereo.

Franco Pompili doveva essere arrestato nel 2010, quando le indagini dei carabinieri portarono all'arresto di 26 persone, tutte vicine al clan Fasciani. Pompili era parte dell'organizzazione criminale, ma già latitante dal 2006, quando si era reso irreperibile per evitare l'arresto sempre per reati legati agli stupefacenti. Secondo chi indaga l'uomo avrebbe avuto una fitta rete di contatti soprattutto in Sud America, dove coordinava lo spaccio soprattutto di cocaina, che poi faceva arrivare a Roma tramite corrieri. Adesso, dopo 18 anni, l'arresto.