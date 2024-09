video suggerito

Arrestato il re dei night romani: all’Élite prestazioni sessuali, costavano tra i 60 e i 300 euro Sessanta euro per dieci minuti fino a trecento euro per un rapporto sessuale: all’Élite 2 scoperto il tariffario per i clienti che volevano usufruire del privé. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Alessandro Di Stefano, l'uomo arrestato con l'accusa di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, è un nome noto nel mondo delle notti romane. Portato alla popolarità da Massimo Marino nel suo programma ViviRoma, Di Stefano era diventato famoso con il nome di Alexstanco. Secondo quanto sostenuto dall'accusa, l'uomo avrebbe indotto delle ragazze a prostituirsi nel suo locale, l'Élite 2, tenendosi gran parte del guadagno. All'interno del club Polizia e Guardi di Finanza hanno trovato un vero e proprio tariffario per gli incontri nel privé: sessanta euro per dieci minuti, ottanta euro per quindici, fino a trecento euro per un rapporto sessuale completo. La maggior parte dei ricavi sarebbe finito direttamente nelle mano di Di Stefano, che alle ragazze avrebbe detto di non dire mai nulla di quello che accadeva dietro le tende del locale.

Le indagini sul locale sono partite a ottobre 2023, dopo una retata della Polizia Locale. Gli agenti hanno parlato con una ragazza, una dipendente di Di Stefano, che ha raccontato ciò che avveniva dietro le quinte. Non solo spettacoli e qualche drink, ma anche rapporti sessuali consumati nel privé. Alle giovani venivano dati dai trenta ai sessanta euro al giorno, più una percentuale in base al tempo trascorso provatamente con il cliente. Di Stefano diceva anche cosa dire in caso di retata da parte della polizia: che si stava facendo un'esibizione e che i soldi erano solo delle ragazze, non divisi con il locale. Uno scarico di responsabilità insomma, che però è saltato per le numerose intercettazioni e le chat che non lascerebbero spazio a dubbi. Il 56enne è stato arrestato e portato in carcere. Anche il cassiere del locale è stato accusato degli stessi reati, ricevendo come misura cautelare il divieto di dimora a Roma. Il locale è stato sequestrato.