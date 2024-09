video suggerito

Sesso a pagamento nel night club Elite 2 al centro di Roma: un arresto, locale sequestrato Il night club Elite 2 in via dell’Umiltà a pochi passi da via del Corso e dalla Fontana di Trevi era un luogo in cui i clienti intrattenevano rapporti sessuali con delle prostitute. Due le persone destinatarie di misura cautelare, locale sequestrato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sfruttavano, favorivano e tolleravano la prostituzione di numerose donne all'interno del night club Elite 2 in via dell'Umiltà, nel centro storico di Roma. Gli agenti della polizia di Stato e la guardia di finanza hanno dato esecuzione a due misure di custodia cautelare per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.

Chiuso il night club Elite 2

I provvedimenti, che vedono coinvolte due persone, una finita in carcere e l'altra che ha ricevuto un divieto di obbligo di dimora nel Comune di Roma, sono scattati al termine delle indagini coordinate dalla Procura di Roma, stabiliti dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale. Il night club, che si trova nel cuore del centro storico della Capitale, a pochi passi dalla Fontana di Trevi e da via del Corso, è stato temporaneamente chiuso con decreto di sequestro preventivo.

Indagini partite dal racconto di una dipendente

Le indagini delle Fiamme Gialle e della polizia coordinate dalla Procura sono partite dalla denuncia di una ragazza, dipendente del locale, che ha raccontato alle forze dell'ordine cosa accadeva abitualmente nel night club. I due indagati accoglievano i clienti, mettendo loro a disposizione spazi riservati, in cui avvenivano rapporti sessuali a pagamento.

Il night club era infatti frequentato da numerose donne di nazionalità diverse, che si occupavano dell’intrattenere i clienti con spettacoli di lap dance. I clienti che lo desideravano potevano inoltre assistere a "spettacoli privati", durante i quali era possibile intrattenere rapporti sessuali a pagamento con le ragazze. Il prezzo delle prestazioni variava in base al tempo dell'incontro.