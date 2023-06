Arrestato Er Pantera, è entrato in un bar con un coltello: “Se non mi date le sigarette vi ammazzo” Er Pantera è un senza tetto diventato famoso a Trastevere e su Tiktok, dov’è seguito da oltre 25mila follower. L’uomo sarebbe entrato in un bar di piazza San Calisto con un coltello in mano e lì avrebbe minacciato barista e clienti.

A cura di Enrico Tata

Arrestato e condannato Simone L., noto come Er Pantera, un senza tetto diventato famoso a Trastevere e su Tiktok, dov'è seguito da oltre 25mila follower. L'uomo sarebbe entrato in un bar di piazza San Calisto con un coltello in mano e lì avrebbe minacciato barista e clienti: "Se non mi date le sigarette vi ammazzo".

Il 48enne è stato immediatamente disarmato dai carabinieri della compagnia di Roma Trastevere subito arrestato con l'accusa di tentata rapina. I giudici hanno poi convalidato l'arresto, disponendo la misura cautelare dell'obbligo di firma. Al termine del rito abbreviato Er Pantera è stato condannato a un anno e due mesi per tentata estorsione. Gli inquirenti avevano chiesto una condanna a due anni di reclusione.

Nel 2022 Er Pantera è stato vittima di un'aggressione in piazza Trilussa, nel cuore di Trastevere. Due ragazzini lo hanno preso a calci sul volto. Soccorso, il 48enne ha riportato la frattura di alcune vertebre, è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli e poi dimesso con quaranta giorni di prognosi.

Il racconto di un testimone dell'aggressione: "Prima gli hanno sputato addosso, poi lo hanno preso a calci. Era da poco passata la mezzanotte. Si era creato un cerchio di persone attorno a questo signore che scherzava e rideva, tanto che ad un certo punto, probabilmente ubriaco, si è messo a fare le flessioni. Qualcuno gli ha anche offerto da bere. Poi il cerchio si è stretto e alcuni ragazzi hanno cominciato a sputargli addosso. Lui, indispettito, è rimasto seduto senza reagire, mentre quattro-cinque di loro hanno cominciato a prenderlo a calci in faccia".