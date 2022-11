Incastrati dalle telecamere: chi sono i ragazzi che hanno preso a calci ‘er Pantera’ a Trastevere La vittima dell’aggressione è Simone L., 47 anni, conosciuto in zona come ‘er Pantera’. Vive in strada proprio nella zona di piazza Trilussa. I suoi aggressori, invece, sono quasi sicuramente minorenni.

A cura di Enrico Tata

Sono già stati identificati i due ragazzi che nella notte di sabato hanno preso a calci sul volto un 47enne romano in piazza Trilussa, nel cuore di Trastevere. Grazie ai racconti dei testimoni e alle riprese delle telecamere di sicurezza gli investigatori sono riusciti a risalire ai loro nomi e cognomi: si tratterebbe di due minorenni, forse appartenenti a una gang di ragazzini che si sarebbe già resa protagonista di episodi violenti nei luoghi della movida romana. Nelle ultime 36, infatti, sono state segnalate aggressioni in diverse piazze e vie simbolo di Trastevere e tutte riconducibili a gruppi di ragazzini.

Chi è ‘er Pantera', la vittima dell'aggressione

La vittima dell'aggressione è Simone L., 47 anni, conosciuto in zona come ‘er Pantera'. Vive in strada proprio nella zona di piazza Trilussa. Probabilmente era già ubriaco quando i ragazzini hanno cominciato ad infastidirlo. L'uomo, come si vede nel video pubblicato da Repubblica.it, è stato preso a calci sul volto tra le risate di molti dei presenti. Soccorso, ha riportato la frattura di alcune vertebre ed è stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale Fatebenefratelli, da cui è stato dimesso con una prognosi di 40 giorni.

I racconti dei testimoni sull'aggressione a Trastevere

Questo il racconto di una testimone: "Prima gli hanno sputato addosso, poi lo hanno preso a calci. Era da poco passata la mezzanotte. Si era creato un cerchio di persone attorno a questo signore che scherzava e rideva, tanto che ad un certo punto, probabilmente ubriaco, si è messo a fare le flessioni. Qualcuno gli ha anche offerto da bere. Poi il cerchio si è stretto e alcuni ragazzi hanno cominciato a sputargli addosso. Lui, indispettito, è rimasto seduto senza reagire, mentre quattro-cinque di loro hanno cominciato a prenderlo a calci in faccia".

Un altro ragazzo, colui che ha realizzato il video dell'aggressione, ha raccontato a La Repubblica: "Quando sono arrivato in piazza ho visto un gruppo di ragazzini che lo stava facendo bere da una bottiglia di vodka, lui era già ubriaco, uno lo teneva e l'altro gliela versava. Mancavano circa 200 millilitri, gli hanno versato la rimanenza addosso. Per questo era tutto bagnato. Hanno approfittato di una persona in stato di fragilità. Sono partiti prima degli sputi, uno sul sopracciglio, l'altro all'altezza della mutanda. Poi i calci, dietro la schiena e direttamente in faccia".