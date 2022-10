Il video shock: a Trastevere un gruppetto di ragazzi prende a calci in faccia un senzatetto seminudo Il fatto, stando a quanto si apprende, è avvenuto in piazza Trilussa a Trastevere intorno alle 22 di sabato 29 ottobre.

A cura di Enrico Tata

Il video è stato pubblicato su Repubblica.it: in piazza Trilussa, nel cuore di Trastevere a Roma, un gruppo di ragazzi circonda un senzatetto seminudo e lo prende a calci sul volto. Si vedono due ragazzi che prendono la rincorsa e sferrano il primo e il secondo colpo sul volto dell'uomo, che non riesce a reagire. Si percepiscono anche le grida degli amici che incitano i compagni a continuare l'aggressione (‘Daje de tacco', urla uno di loro) e poi alcune ragazze che tentano di intervenire: "Oh, fermatevi". Pochi secondi dopo un giovane con la felpa bianca cerca di fermare fisicamente uno dei ragazzi e ne nasce una maxirissa tra comitive rivali.

La maxirissa è avvenuta intorno alle 22 di sabato a Trastevere

Il video è stato ripreso da alcuni passanti con uno smartphone e, come detto, è stato pubblicato sull'edizione online del quotidiano La Repubblica. Il fatto, stando a quanto si apprende, è avvenuto intorno alle 22 di sabato 29 ottobre. Nessuno ha chiamato i soccorsi e la polizia non sarebbe intervenuta. Il video, si legge su Repubblica.it, "documenta il pestaggio avvenuto sabato sera, ai piedi della fontana dell'Acqua Paola in piazza Trilussa a Trastevere. L'uomo nudo in terra sembra ubriaco, è semi-incosciente". I poliziotti stanno cercando di verificare i fatti accaduti esaminando le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza installate in zona.