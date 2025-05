video suggerito

Arrestata per stalking all’ex, sui social scriveva: “Muori bruciato vivo, verrò al tuo funerale” La vita di un uomo era diventata un incubo a causa delle continue minacce della ex con chiamate e messaggi. Sui social scriveva: “Sei morto, muori bruciato vivo!”. Arrestata, si trova ai domiciliari. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessia Rabbai

54 CONDIVISIONI condividi chiudi

È finita ai domiciliari e dovrà rispondere del reato di stalking nei confronti dell'ex fidanzato. Una donna di ventisette anni originaria di Valcomino in provincia di Frosinone è stata arrestata, per aver violato le misure restrittive che le aveva imposto il Tribunale di Cassino. I carabinieri della stazione di Isola del Liri dopo la denuncia hanno acquisito i tabulati telefonici, gli screenshot dei messaggi. Sui social network gli scriveva: "Queste minacce le pagherai care, lo sai sì…Sei un uomo morto, lo sai?! Muori bruciato vivo!". E ancora: "Mi presenterò al funerale del mio ex".

I messaggi minacciosi

L'inizio dei comportamenti persecutori da parte della donna nei confronti del suo ex sono cominciati a dicembre 2024. La relazione tra i due era finita, ma la ventisettenne non lo ha accettato. Ha continuato a cercare l'ex con messaggi e chiamate, tentativi di contatto che con il passare delle settimane sono diventati sempre più frequenti e insiestenti, fino a sfociare nello stalking. La donna perseguitava l'ex inviandogli messaggi minacciosi tramite WhatsApp o chat social. Lo chiamava in modalità anonima, e si appostava sotto casa sua, per cercare di incontrarlo quando usciva o rientrava dal lavoro. Minacce che si sono estese nel tempo anche ai famigliari della vittima.

La denuncia e l'arresto

L'uomo a causa dei continui messaggi, delle chiamate e degli appostamenti non era più sereno. Tra le minacce che la donna gli rivolgeva c'era il fatto che se non l'avesse ascoltata avrebbe danneggiato la sua auto. "Rispondimi oppure scateno l’inferno sotto casa tua" gli scriveva, come riporta Il Messaggero. Comportamenti quelli della ex che hanno generato uno stato d'ansia nella vittima, fino a costringerla a cambiare le sue abitudini di vita. L'uomo ha sporto denuncia e i carabinieri si sono attivati su indicazione della Procura. Il divieto di contatto e di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex con il braccialetto elettronico non hanno fermato la donna, che è stata arrestata e ora si trova ai domiciliari.