Armato di ascia e machete ai aggira per le strade di Roma: cosa è successo Paura alla Garbatella, dove un uomo armato di ascia e machete ha seminato il panico. Sul posto sono arrivati prontamente i carabinieri.

A cura di Beatrice Tominic

Si aggirava per strada armato di ascia e machete. È quanto segnalato la sera scorsa ai carabinieri da alcuni passanti e residenti della Garbatella che, notando l'uomo armato, si sono preoccupati e hanno lanciato l'allarme chiamando il numero di emergenza unico 112. L'uomo, in evidente stato di alterazione fisica dovuta all’abuso di alcol, è stato rintracciato immediatamente dai carabinieri. Si stava muovendo in via del Campo Boario, fra le mani aveva ancora machete e ascia.

L'intervento dei carabinieri alla Garbatella

Una volta raggiunto l'uomo, i carabinieri della Stazione di Roma Garbatella si sono avvicinati e hanno provato a disarmarlo, facendogli gettare a terra ciò che aveva in mano. Nel frattempo, invece, l'uomo ha iniziato ad inveire contro i militari, minacciandoli e invitandoli ad allontanarsi. Un atteggiamento aggressivo, quello dell'uomo, che fortunatamente, però, dopo qualche minuto di dialogo, è tornato tranquillo. Ed è stato disarmato.

L'arresto dell'uomo per resistenza a pubblico Ufficiale

Una volta disarmato, è stato perquisito e arrestato. Nel corso degli accertamenti, lo hanno trovato in possesso anche di una pistola giocattolo successivamente posta sotto sequestro assieme all'ascia e al machete. Nel frattempo, l'uomo si è rivolto con frasi ingiuriose e minacciose alla moglie, che lo aveva raggiunto poco dopo sul posto. Infine i carabinieri della stazione di Garbatella lo hanno portato in caserma. E lì, nei suoi confronti, è scattato l'arresto per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è poi stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.