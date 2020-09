Trionfa con il 100% di voti. È stato un plebiscito quello ottenuto da Luca Marocchi alle elezioni comunali di Arcinazzo Romano, un piccolo paese di 1.342 abitanti in provincia di Roma, distante un'ora di macchina dalla Capitale. Il neo sindaco, 35 anni, della lista "Arcinazzo Futura", ha ottenuto il voto di tutti e 669 gli elettori – su un totale di 1.141 aventi diritto – che si sono recati alle urne gli scorsi 20 e 21 settembre, senza nessuna scheda bianca emersa durante lo scrutinio consolidando il risultato record ottenuto da Marocchi. Il giovane primo cittadino di Arcinazzo, che prende il posto di Giacomo Troja, governerà senza opposizione: la sua lista è stata infatti l'unica a presentarsi alle elezioni, nessuno si era candidato contro Marocchi. E adesso, infatti, delle dieci poltrone presenti in Consiglio comunale, le tre apposite per l'opposizione resteranno vuote, lasciando i sette della maggioranza a gestire il futuro del borgo. Una situazione straordinaria, impensabile anche in una piccola realtà di provincia.

"Sarò il sindaco di tutti"

"Una ondata emotiva, di affetto, ci ha letteralmente travolto oggi. Un risultato ampio, largo, che mai si era raggiunto prima d'ora in questo Comune". In un post su Facebook, Luca Marocchi commenta la vittoria alle elezioni ringraziando tutti i 669 cittadini che lo hanno votato. Un risultato che "da una parte ci inorgoglisce, dall'altra ci responsabilizza ancor più a fare bene, a lavorare con e per il popolo ponzese". Per il primo cittadino ora è arrivato il momento di mettersi a lavoro, e conclude con una promessa: "State con noi, dateci tutti una mano, insieme risolleveremo questo Paese e torneremo a farlo splendere, come è giusto che sia". Marocchi è adesso, letteralmente, "il sindaco di tutti".