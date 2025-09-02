Appalti truccati e corruzione a Fiumicino, nove misure cautelati: anche imprenditori e assessori

Nove persone sono state destinatarie questa mattina di altrettante misure cautelari con l’accusa di aver truccato gli appalti e preso tangenti. Le operazione sono state condotte dalla Guardia di Finanza.

Nove misure cautelari colpiscono la comunità di Fiumicino fra imprenditori e funzionari pubblici, iscritti al registro degli indagati per corruzione e presunte tangenti. Tra questi l'ex assessora alla Cultura, e l'assessore alle Attività Produttive. I provvedimenti sono partiti a seguito dell'inchiesta della guardia di finanza, coordinata dalla procura di Civitavecchia, su appalti relativi alle politiche sociali, culturali e produttive gestiti dal Comune di Fiumicino in cui gli inquirenti hanno riscontrato "rapporti anomali" fra imprenditori e funzionari ed esponenti politici.

Nel mirino imprenditori e politici

Dopo gli interrogatori preventivi, il giudice per le indagini preliminari ha accolto 9 delle 10 misure cautelari richieste dalla procura, che si aggiungono alle 4 già adottate a giugno. Come viene reso noto dalla procura: sono 3 gli arresti domiciliari, per il direttore artistico e due operatori economici, 4 le misure tra obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, divieti e obblighi di dimora, nei confronti di due assessori e un funzionario del Comune di Fiumicino e un operatore economico; 1 sospensione di 12 mesi dalle funzioni per un dirigente del Comune di Fiumicino, 1 divieto di 12 mesi di fare affari con le pubbliche amministrazioni per un imprenditore.

Le indagini

Una nuova fase di provvedimenti che segue quelli presi a partire dal 13 giugno 2025. In quell'occasione si era dimessa l'assessora alla cultura Poggio, che aveva dichiarato come fosse stata "una decisione sofferta" ma "non doverosa né imposta dalla semplice iscrizione nel registro degli indagati per reati connessi al ruolo istituzionale", "presa esclusivamente per garantire a me stessa e alla mia famiglia la necessaria serenità". Poggio aveva anche aggiunto di avere piena fiducia nel lavoro della magistratura. Se la prima fase delle indagini riguardava il settore degli appalti legato alle politiche sociali, la seconda tocca la gestione degli appalti pubblici sui settori delle attività produttive e culturali.