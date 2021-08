Anziano uccide la moglie e poi si impicca: ha lasciato un biglietto Un anziano è stato trovato impiccato e la moglie uccisa con alcune coltellate nella loro casa in zona Giustiniana, nella zona Nord di Roma. Questa la tragedia che si sono trovati davanti gli agenti della polizia che ora indagano su quanto accaduto. Si segue la pista dell’omicidio-suicidio. L’uomo avrebbe scritto un biglietto in cui ha spiegato le ragioni del suo gesto.

A cura di Giorgia Venturini

Ha prima ucciso la moglie 83enne con una coltellata al petto e poi si è suicidato. È accaduto in zona Giustiniana, nella zona Nord della Capitale, oggi 16 agosto. Dalle prime informazioni, l'anziano ha ucciso la moglie invalida con alcune coltellate prima di impiccarsi a una trave di un gazebo a trenta metri da dove abitava con la moglie. Ora si indaga quanto accaduto, ma per gli inquirenti la pista da seguire è quella del omicidio-suicidio. La polizia intervenuta sul posto ha trovato un biglietto scritto dall'anziano che spiega le ragioni del suo gesto.

A trovate il corpo senza vita dell'anziano è stato un vicino di casa

Ora sarà anche compito degli inquirenti ricostruire minuto per minuto dell'accaduto. Stando a quanto emerso, a notare l'anziano impiccato già privo di sensi è stato un vicino di casa che ha subito chiamato i soccorsi. Medici e paramedici si sono precipitati anche nella casa dei due coniugi dove hanno trovato la donna morta con profonde ferite da lama di taglio: i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso, sia per la donna che per l'uomo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia di Ponte Milvio e Flaminio accompagnati dalla polizia scientifica che hanno provveduto a tutti i rilievi del caso. Dopo alcuni minuti gli inquirenti avrebbero confermato l'ipotesi dell'omicidio-suicidio: rilevante sarebbe stato il biglietto scritto dall'anziano prima di impiccarsi. Finora non sono state ancora rese note le ragioni del suo gesto: poche cose si sanno ancora sulla coppia. Sarà poi l'eventuale autopsia disposta su entrambi i cadaveri a svelare ulteriori particolari.