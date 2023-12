Anziano derubato all’aeroporto di Fiumicino, ladro gli porta via la borsa: dentro c’erano 70mila euro L’anziano aveva portato con sé tutti i risparmi di una vita perché aveva paura che qualcuno li rubasse dalla sua casa in Germania. Il ladro è stato arrestato, ma dei soldi nessuna traccia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Disavventura per un anziano turista tedesco in visita a Roma. L'uomo era venuto a visitare alcuni parenti nella capitale ed è stato rapinato mentre era in fila al check in all'aeroporto di Fiumicino per prendere il volo di ritorno. Nel bagaglio a mano che gli è stato sottratto aveva tutti i suoi averi: 70mila euro in contanti.

La vicenda è riportata da Il Messaggero. L'uomo aveva scelto di portare con sé tutti i suoi risparmi per evitare di lasciarli nella sua abitazione in Germania, in aperta campagna, timoroso che qualcuno potesse entrargli in casa mentre si trovava in vacanza a Roma e rubare tutto. E così li ha messi nel bagaglio a mano, portandoli con sé a Roma. Al viaggio d'andata non ha avuto problemi ma, al ritorno, è avvenuto il raggiro: un uomo lo ha avvicinato mentre era in fila al check in per prendere l'aereo che lo avrebbe riportato in Germania, e gli ha chiesto un'informazione. Una finta ovviamente, e nel frattempo che l'anziano era distratto gli ha portato via il bagaglio a mano.

Quando l'anziano se ne è reso conto si è disperato. È andato immediatamente dagli agenti della Polaria raccontando quanto accaduto, e le indagini sono partite immediatamente. Visionando le telecamere di sorveglianza, gli agenti sono riusciti a risalire quasi subito al ladro, già conosciuto alle forze dell'ordine sempre per altri furti messi in campo nell'aeroporto. Dalle immagini si è visto chiaramente come l'uomo si sia avvicinato all'anziano e gli abbia sottratto la borsa, allontanandosi poi a piedi. Gli agenti lo hanno arrestato e perquisito: ma nonostante questo, dei soldi nessuna traccia.